Qué bueno es ser «de la cuerda»

Ayer el sitio Extradigital salió en defensa del periodista Daniel Cela porque lo había censurado la red social Twitter. El argumento de Twitter: «incumplir las reglas que prohíben los spams financieros». Una idiotez. Cela trabaja para ElDiario.es, un medio que cree cada día que la derecha ha venido a arruinarlo todo en el mundo y en especial en España y Andalucía, privatizando la sanidad, por ejemplo. El Diario.es, como Público o El Plural, siempre miran en el mismo sentido, están tuertos, para ellos la vida se resume en tener que escribir todos los días lo mismo, que es la acusación que Balzac le endosaba a ciertos periodistas en el París del siglo XIX. Al revés hacen otros medios como OKDiario o Libertad Digital. Es la guerra civil mediática que llevamos soportando demasiado tiempo y lo que te rondaré morena.

Los periodistas y los medios no son libres para sacar todo aquello que descubren porque están sometidos a dos elementos que van íntimamente unidos: el dinero y los públicos. Si no le dices todos los días a tus prosumidores que el gobierno está atacado por la derecha y que la derecha es el bando negativo, o bien el discurso contrario, te dejarán abandonado. Los públicos necesitan la simplicidad, la neurociencia lleva tiempo demostrando cómo los cerebros se guían o se han guiado por estereotipos para conservarse: el negro es inferior, el indio también, el andaluz es vago, el catalán, tacaño; el vasco, un bruto que levanta piedras, el PP es fascismo, el PSOE y Podemos, socialcomunismo, y PP+Vox+Cs = trifachito. Ya está, no me comas el coco, tío, que esto es así y se acabó. Si tuviéramos que formarnos exclusivamente por los medios que lanzan estos mensajes seríamos todos analfabetos funcionales.

La reacción de Twitter a los trabajos de Cela es de chiste, lo bueno que tiene Cela es un grupo de personas e instituciones influyentes de su cuerda que inmediatamente salen en su defensa y se sorprenden de la actitud de Twitter. Las penas con pan son menos penas. Los soldados de los bandos en guerra se protegen unos a otros como es lógico, esta profesión no es muy solidaria entre ella, el secretismo corporativo médico -que a veces raya en lo delictivo- aquí, en el periodismo, apenas existe. Los tertulianos de los medios suelen ser de los de “yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fulanito, no obstante deseo añadir...”, los columnistas no es extraño que formen un coro monocorde y los redactores influyentes se codean con el poder político a menudo.

En el caso de Twitter juega además la animadversión que el llamado progresismo ostenta contra Elon Musk, su propietario desde el año pasado. Además de ser o haber sido el hombre más rico del mundo -algo que ya es un pecado mortal para la izquierda- juega en su contra haber limpiado su empresa de otros censores anteriores a él y haberle dado de nuevo la palabra a Donald Trump. No tengo noticias de que se protestara mucho desde ciertas cuerdas contra la censura a Trump, espero que desde Twitter dejen seguir a Cela con su periodismo riguroso pero indudablemente intencionado contra la Junta de Andalucía actual -al contrario actúa a diario la Cope regional con Dani Trigo- porque libertad de expresión, como madre, no hay más que una y es para todos y hay que lamentarse cuando se la hurtan a alguien sea o no de tu agrado. Ya sabemos aquello de vinieron a por los judíos o a por los comunistas, pero como yo no era ni unos ni otros no me preocupé. Ahora vienen a por mí, pero no queda nadie para defenderme. De todas maneras, siempre habrá cuerdas, si seguimos las teorías sociobiológicas de Edward Wilson. Y, en gran medida, el periodismo es un espejo en el que se reflejan unas y otras.