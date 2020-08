Que confinen a los jóvenes

Yo tengo que defender a los de mi generación que no son tan machistas como los jóvenes y saben lo que es respetar unas reglas. Yo fui joven, muy rojo y progresista y anda que íbamos nosotros a dejar botellas por el suelo o mear en la calle o romper una papelera o un contenedor o destrozar estatuas como han hecho otra vez en el Parque de María Luisa.

Todo eso era atentar contra el pueblo y, por tanto, contra lo sagrado. Podría suceder que como viéramos a algunos hacerlo les diéramos para el pelo y les enseñáramos en un momento lo que los padres no les habían enseñado en años. Una buena leche o una bronca rotunda a tiempo sigue valiendo un Potosí, digan lo que digan las nuevas corrientes “democráticas” de la educación que, miren, ahí tienen los resultados de tanta permisividad, tantas manitas blancas el Día de la Paz y tanto pan con aceite el Día de Andalucía: jóvenes agresivos más chulos de la cuenta, creyéndose los reyes de la Creación, comiendo porquerías y riñéndole a las parejas en plan aquí el hombre soy yo, dame tu móvil que lo voy a examinar.

Al mismo tiempo, el arquetipo ése del joven de espaldas artificiales de pesas y ejercicio de remo en el Guadalquivir que luego en la vida ordinaria vestía con el cocodrilo Lacoste o con una prenda Fred Perry era el pijo y ahora es el arquetipo normal, bastantes de ellos con piercing, tatuajes y camisetas de la época.

Muchos de estos jóvenes van por ahí como si el mundo fuera suyo y no son capaces de irse de su casa con la excusa de que hay mucho paro, pero tampoco se van a doblarla al campo o a cualquier otra parte. Se trabaja de lo que sea y se aguanta lo que sea y, si no, hala, a la calle, incendien el mundo, pero dejen ya de hacer la puñeta y ahora encima transmitiendo el virus.

Si ha ganado el Sevilla la Copa de la Uefa -cuando escribo esto aún no se ha jugado el partido- habrán salido por ahí como hicieron seguidores del Cádiz, a cara descubierta porque, total, como con ellos no va lo del virus que es cosa de viejos, a disfrutar y a follar que el mundo se va a acabar entre virus diversos, meteoritos, armas supernucleares (ahora todo es súper, también existe la superidiotez) y además el universo se expande y como se expande para qué quiere uno hacer nada si al final va a explosionar e implosionar y todo lo que hagamos es inútil, tal y como pensaba Woody Allen cuando se encarnaba a sí mismo de niño en alguna de sus películas. Bestial, tío, bestial.

Pues vale, los viejos tenemos que defendernos de una vez, nada de sopas bobas a los mozos estos, exijamos una selección de jóvenes competentes -que por fortuna los hay y que duren mucho tiempo-, sin virus, y los demás que se queden en casa, tanto los portadores como los pijos y los que ven malos tratos y acosos por todas partes. Ya se les enseñarán las cuatro reglas online o con cursos de CCC como toda la vida. Las cuatro reglas son: tecnología, idiomas, marketing y resiliencia, palabra ésta última muy de moda como inferir o implementar. Los que se resistan a aprender se les amenaza con quitarles unos días el smartphone y punto. Claro que, ¿quién va a decidir tales medidas si el gobierno está de vacaciones hasta cuando no lo está y además necesita el voto de los jóvenes amilanados?

Bueno, soñar no cuesta nada, nuestros representantes a lo suyo, a confinarnos a todos, Miguel Bosé que siga con sus soflamas sin que nadie lo meta en la cárcel cuando por una exhibición de monigotes o por un chiste han intentado empapelar a gente -joven también, pero despierta-, y Juan Espadas igualmente a lo suyo, desde 2009 no se ha movido un metro del metrito y ahora quiere poner parches calientes con los carriles bici de Torrijos. Este hombre, además de ser un listo, está en manos de jóvenes a los que había que enclaustrar, tal vez así al señor Espadas le iría mejor, que no lo creo.