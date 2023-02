Qué delicaditos nos hemos vuelto

Observo los efectos terribles de los terremotos de Turquía y Siria, la guerra de Ucrania y mi cultura occidental, en este caso España y Francia. Tenemos una esperanza de vida que supera los 80 años y los franceses están incendiando el país porque no quieren que la edad de jubilación pase de los 62 a los 64 años. Ya sé que casi todo el personal que me rodea se quiere jubilar porque el trabajo es una maldición bíblica con una culpable: la mujer. Pero yo bendigo a la mujer que nos libró de la opresión del Poder divino con sus rayos que no cesaban y además esa misma mujer nos entregó la manzana del árbol del conocimiento gracias al cual hemos matado al Poder que nos largó del Paraíso. Yo no quiero el ocio y la vagancia contemplativa y servil de un paraíso a ese precio.

Sí, aquí hay que jubilarse pronto y sin embargo he conocido a personas que han enfermado poco después de jubilarse. Comprendo que existe mucha ciudadanía con trabajos alienantes y también, por otra parte, comprendo el mensaje que significa la jubilación: váyase a su casa, a la papelera, usted no le sirve ya a la sociedad, lárguese a hacerle cuchis cuchis a sus nietos y a quien desee, le daremos una pensión que ni se merece porque es más de lo que usted ha cotizado, si no lo metemos en una cámara de gas es porque tenemos prejuicios culturales y tememos represalias.

Es así de claro, para qué nos vamos a engañar. A buscarnos la vida en actividades varias para encubrir que nos han tirado a la basura. Esto es deprimente, al menos para mí. El día que dé mi última lección en la universidad, salga del aula y deba vaciar mi despacho para irme a otra vida y a la otra vida se me caerán unos lagrimones como sandías. Debo ser un friki subnormal.

Ayer, la cadena COPE nos dijo que iban a estar todo el día hablando de las crisis psicológicas que tenemos encima sobre todo tras la pandemia. Pues sí, ahí está eso, pero no le echemos la culpa a la pandemia, desde hace bastantes años estaba calculado que a estas alturas de la Historia íbamos a sufrir una especie de pandemia: la depresión, la ansiedad. En ello estamos, es cosa del sistema de mercado, más que nada, no del Covid. El confinamiento nos ha llevado a los trastornos mentales. Mire usted, sí, pero también hay bastante personal que ha aprovechado ese confinamiento para leer, estudiar, escribir libros o crear canciones y conciertos o actuaciones de todo tipo. El humano posee mil recursos para no desaparecer. Aún estamos bien vivas personas que o vivieron la guerra o tuvimos padres que con 10 u 11 años habitaron entre bombas y fusilamientos. Y ahí han estado, aquí estamos, puede que algo taradillos, pero con energía, no hay vida ni impulso sin sufrimiento.

Y desde luego, al lado de lo que he nombrado antes -Turquía, Siria, Ucrania- y de lo que me dejo por nombrar, nosotros somos los reyes del mambo, de los gimnasios, de los probióticos y de montones de idioteces que llevamos a cabo con la inútil esperanza de morirnos mientras más tarde, mejor. Sí, estamos jodidos psicológicamente, pero desde luego el culpable principal se llama mercado, sistema, falta de horizontes, de valores, competitividad patológica procedente unos locos que gobiernan el mundo.