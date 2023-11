¿Qué es verdad y qué es mentira?

La Inteligencia artificial (IA) puede ser una revolución. Seguramente ya lo es y a lo mejor es hasta buena, aunque lo dudo bastante. Anoche mismo vi cómo un diario digital desvelaba que una terrible fotografía donde una persona se veía salvando a cuatro niños de las bombas de Gaza, era en realidad obra de la IA. O sea, un montaje. Confieso que me asusta todo esto porque llegaremos a ponerlo todo en duda, sobre todo lo que veamos en la televisión, escuchemos por la radio o leamos en la prensa digital. Ya no me creo casi nada, sinceramente. Referente a la guerra isrealita-palestina, es francamente para apagar el mundo. Que Israel tiene derecho a defenderse de un ataque terrorista palestino e incluso a vengar las muertes de ese ataque, es una cosa y que lo haga como lo está haciendo, masacrando a civiles, a miles de niños, es algo que el mundo debería de parar ahora mismo, sea como sea. No es posible vivir con esto, viendo tanto horror, tanta injusticia y a tantos hijos de perras matando como si matar no fuera nada. ¿Era esta la nueva normalidad de la que nos hablaban con motivo de la pandemia? Es que no me fío ya ni de Dios, con esto de no saber bien qué es verdad y que es mentira.

Porque todo esto será verdad, ¿no? Quiero decir los horrores de esta guerra y las demás, de las que ya ni se habla. Mañana o dentro de un mes estallará otra y ya no se hablará de cómo Israel masacra al pueblo palestino para vengar un terrible atentado, que no lo perpetraron los niños que están muriendo destrozados por las bombas o el hambre. ¿Qué hay del terremoto de Marruecos, se sabe algo? ¿Siguen necesitando ayuda esas criaturas que se quedaron sin nada o están ya en la normalidad? ¿Por qué unas tragedias humanas venden más que otras, dependiendo del dinero que muevan en los grandes medios de los grandes señores del mundo? ¿Es Sánchez de verdad o una obra de la IA? ¿Puede la inteligencia artificial organizar un golpe de Estado sin tanques ni sangre y que parezca una maniobra de reconciliación con una región? Se me ocurren mil preguntas más y eso que aún no he utilizado esta nueva revolución tecnológica para crear una soleá o un fandango, que me han dicho que es posible el prodigio. Que no hace falta nacer con el don de tallar las palabras, de la poesía, para hacer un libro y que cuele en el mercado editorial. Este mismo artículo puede ser obra del nuevo ingenio y a lo mejor no se habrían dado cuenta.