Qué escalofrío de 18 de julio

Siempre que llega el 18 de julio, una jornada tan luminosa, cálida, playera y feliz por el santo de mis Marinas, me roza el escalofrío imaginativo de cómo debió de ser el de hace ahora 85 años, tan en blanco y negro, tan de secano y terroso, tan terrible de radio monotemática e infeliz, y no me explico que, al margen de la ironía de que diesen puntualmente las pagas dobles en un día tan siniestro del pleno verano, haya gente casi un siglo después nostálgica de aquel horror, pero no terratenientes y gente silenciosa y aprovechada de todo aquello, sino gente que ni pinchó ni cortó entonces ni después, gente matada no en el sentido de asesinada, sino en el más indiferente de los sentidos, quiero decir.

Sí, siempre me ha producido un doble escalofrío el 18 de julio, porque cada jornada tiene su haz y su envés, como cada efeméride para quien la celebra o la teme. Y solo me consuela que el 18 de julio en el que todos pensamos no es más que uno entre miles. Un 18 de julio mandó Nerón quemar su propia Roma, pero también un 18 de julio, de casi catorce siglos después, fue Roma la que canonizó a un pensador tan clave entonces como Tomás de Aquino. Un 18 de julio nació nuestro admirado Joaquín Romero Murube, y un 18 de julio, de hace solo 21 años, murió el siempre sorprendente poeta José Ángel Valente.

Las efemérides dependen siempre de que las subrayemos. Y esta del comienzo de la guerra incivil que marcó nuestro siglo necesita imperiosamente morir de inanición, soterrada por los motivos distintos de antes y después, ser subrayada simplemente como una de esas fechas solo servibles para que la historia no se repita, para aprobar los exámenes, para sentir el escalofrío de la vergüenza ajena en esta misma historia que inevitablemente compartimos.