¿Qué esperaba la izquierda?

Acusan a la derecha, sobre todo al Partido Popular, de meter a ETA en la campaña electoral buscando rédito político, pero olvidan que quien lo hizo fue EHBildu, que metió en sus listas a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. Supongo que les suena: bombas lapa, tiros en la nuca, sangre en las calles, dolor, éxodo, ejecuciones como las de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascen, Miguel Ángel Blanco, el doctor Muñoz Cariñanos... ¿A que les suenan? El partido vasco lo hizo buscando precisamente lo que está pasando, que sólo se hablara de ETA y que la Fiscalía dijera que es un “partido democrático”. No sólo la Fiscalía, sino la ministra Irene Montero, algunos ilustres socialistas y varios propagandistas de los medios afines a Sánchez, llamados columnistas. Esos condenados por terrorismo siguen aún en las listas electorales, aunque hayan dicho que los criminales no aceptarán sus cargos en caso de ser elegidos en las urnas. Todo un detalle, sin duda. ¿Qué esperaban, que la derecha no dijera nada de esto? El partido de Feijóo está haciendo lo lógico, denunciar tamaño despropósito y, de paso, aprovechar la ocasión para machacar al contrario, algo normal en política y en una campaña electoral. ¿O es que ahora hay que ser dignos? Todos los partidos que han gobernado en España, o sea, populares y socialistas, utilizaron a ETA políticamente, puesto que todos negociaron para intentar colgarse la medalla de acabar con la banda terrorista, que es lo que ha hecho estos días Pedro Sánchez, presumir en campaña electoral de que su partido acabó con los tiros en la nuca y las bombas lapa. No la sociedad española, las fuerzas de seguridad del Estado y los jueces, sino los valientes socialistas. Esos que ahora, precisamente, gobiernan con el apoyo de Bildu, con quienes han pactado todo lo permitido para mantenerse en el poder.