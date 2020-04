Que hablen los expertos

Es verdad que todos los españoles nos hemos vuelto, en solo mes y medio, unos grandes virólogos. Los españoles somos la monda, pero no sabemos de todo, aunque pudiera parecerlo. Desde luego, del coronavirus no sabíamos absolutamente nada hasta finales de febrero, al menos yo. Tampoco el Gobierno sabe mucho, esa es la verdad, como estamos viendo cada día con tanta improvisación. Algo lógico, pero para eso tiene sus asesores, que a veces también se equivocan. Tanto Sánchez como el ministro de Sanidad no paran de decir que hacen siempre lo que les aconsejan los científicos, sus asesores, algo perfectamente entendible. Les aconsejaron que los niños empezaran a poder salir de casa, aunque solo para acompañar a sus padres a la compra, y por la tarde tuvieron que rectificar y decir que podrían salir a dar paseos a partir del próximo domingo. Con instrucciones, claro.

No parecía razonable que los niños fueran a supermercados, farmacias o bancos, donde correrían un gran riesgo. Sin embargo, dar paseos por el barrio, siempre acompañados del padre o la madre, de algún adulto, parece mucho mejor, y menos peligroso. Esto demuestra que el Gobierno puede cometer errores, los ha cometido, de ahí que llevemos tantos muertos y decenas de sanitarios contagiados, una cifra que da miedo decir. Si ellos se equivocan, que tienen un equipo de expertos, ¿cómo no nos vamos a equivocar los que no sabemos para qué sirve una aspirina? Lumbreras de la política, del periodismo y el arte dijeron que había que ir a la manifestación del 8-M porque esto era solo una gripe, pero “menos letal”. “Mata más el machismo”, dijeron quienes ahora no admiten ni una sola crítica al Gobierno.

Ayer, el Ejecutivo rectificó, pero otras veces no lo ha hecho y seguramente no se evitaron cientos o miles de muertos. Que no van decenas de millares de fallecidos porque el Covid 19 haya venido a ajustar no sé qué cuentas del pasado, sino porque se han cometido demasiados errores desde el principio. ¿Qué hubiera sido de nosotros de no haber tenido la sanidad que tenemos, aunque con sus carencias. Sobre todo los sanitarios, que, sabiendo que no tenían la protección adecuada, y siguen sin tenerla, se están jugando literalmente la vida cada día para salvarnos. El Gobierno tiene que reconocer los errores, que no pasa nada. También la oposición, en general, que no ha estado, ni está, a muerte con un gobierno absolutamente desbordado, a veces tan perdido que da miedo.

Que hablen los expertos, vale, pero que no traten a los ciudadanos como tontos y que los dejen expresarse, patalear y denunciar en las redes lo que quieran. Creo que los españoles y las españolas en general están dando una lección, de sombrerazo, y no hay derecho a que se les quiera tapar la boca. Y menos unos líderes que tanto dieron la matraca con la Ley Mordaza del PP. Hay cosas que este gobierno está haciendo muy bien, como el hecho de tratar de no dejar a nadie tirado, y otras rematadamente mal. ¿Qué esperaban?