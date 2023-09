¿Qué hacemos con Salvador Sostres?

Salvador Sostres es un muy conocido columnista y polemista cuyo caso saca a relucir las contradicciones y miserias de nuestra sociedad. Todos lo quieren porque aporta receptores pero casi nadie lo quiere porque llega un momento en el que, a juicio de los medios que lo cobijan, se pasa mil pueblos. A mí no me molesta en absoluto, lo leo poco, dice las cosas tal y como las piensa, no me importa que siga ahí el tiempo que quiera y le dejen. Si nadie se lo permite, en esta época eso no es un problema serio porque tenemos el mundo digital en el que cabe de casi todo por no decir todo. Al lado del problema de los niños y jóvenes y adultos colgados de las pantallas, el asunto de Sostres es para mí secundario, Sostres es persona mayor y mayores somos los demás para seguirlo o no.

Al hombre lo han largado de El Mundo, de la televisión y en ABC sigue muy cuestionado, puede que su suerte esté echada. Se ha metido con el Papa también después de hacerlo hasta con el lucero del alba y no les dice precisamente bonitos sino que escribe más claro que el agua clara, su pluma no tiene límites y he ahí la cuestión y la contradicción social, consistente en que los medios quieren visitas y con Sostres las tienen porque al personal le gusta la batalla, Sostres escribe lo que millones de personas piensan y no se atreven a decir, todo lo más en privado y ante otras personas de mucha confianza, en plan off the record. Por eso gusta Sostres y no gusta a los nuevos puritanos o a los que creen que en público hay que cambiar el tono.

En efecto, primero, no se puede decir ya ni “negro” ni llamar “gay” a quien uno crea conveniente -porque lo sea- ni parecer racista, xenófobo u homófobo. Ahora si a alguien no le gustan los vegetales y es carnívoro total lo pueden tachar de contaminador del planeta mientras que ser vegetariano o, mejor, vegano, es una enorme virtud. Es como el personaje de La vida de Brian que estaba comiendo habichuelas y exclamó: “¡Estas judías son dignas del mismo Jehová!”, lo acusaron de blasfemia y lo lapidaron.

Sostres no se corta la lengua o se la corta lo mínimo y entonces coloca en situación incómoda a las empresas periodísticas algunas de las cuales llaman a menudo dictador, tirano, sátrapa, mentiroso y cosas peores al presidente Sánchez que por muy maligno que sea es el presidente. La cuestión es que el columnista deja dinero y no obsssstante crea problemas de conciencia, ¡cómo permitirle que escriba las cosas tal como las piensa!

En la convivencia social los seres humanos hacemos un pacto para no matarnos a golpes: a nivel macro inventamos la política y la diplomacia; a nivel micro, lo que llamamos educación, modales, modos. Toda educación es represiva y esa represión nos puede crear traumas porque atenta contra nuestros instintos. Sin embargo, hay que reprimir los instintos y las palabras para poder convivir mejor a cambio de la “salud” de uno. Puro Freud. Sostres tal vez está demostrando la hipocresía social con su trabajo. Ahora bien, debe atenerse a las consecuencias, desde que lo echen a la calle hasta que un día alguien le endose cuatro puñetazos y cinco patadas y el plumilla acabe en la UCI.

Ése es el precio por vulnerar la llamada convivencia. En España se está vulnerando a diario y de forma grave, Sostres no es el peor sino que hay cafres en la red que lanzan rayos y centellas por nada. Sostres al menos lo dice abiertamente y coloca su firma en sus escritos, da la cara, da réditos a las empresas que cuentan con sus servicios y se debaten entre sus éticas, sus deontologías y sus cuentas de resultados. Sostres es un ejemplo para aprender cómo funciona esta miserable especie a la que pertenecemos.