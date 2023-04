¿Qué haríamos sin Belarra y sin Montero?

A estas mujeres las están poniendo como camote, que dicen en México. Les largan de todo a las pobres. Las derechas y sus altavoces no hacen más que pedirles sus dimisiones, aquí no dimite nadie, ya lo sabemos, pero si por casualidad dimitieran todos aquellos y todas aquellas a quienes les exigen que agarren las de Villadiego me parece a mí que no quedaría ni el apuntador. Desde Sánchez hasta Moreno Bonilla, todos a dimitir. Si irrumpieran epidemias de sentimientos de culpa y de ética a toda costa, nos hallaríamos siempre en elecciones generales, autonómicas y locales porque casi nadie quedaría en su puesto y habría que fichar a gente nueva, hasta sacarla de debajo de las piedras a la vista de que, alguien que dimite, admite ante los ojos del pópulo su derrota, su incompetencia y su debilidad, luego nada de votarlo de nuevo.

Se sabe de sobra que aquí y en Manila basta que le pidan a uno su dimisión para que no dimita, eso es cosa de los ingleses que le dan carnaza a la gente dándose de honrados y rectos, lo han hecho toda la vida porque como se consideran una raza blanca superior pueden permitirse el lujo de dimitir, sólo el fuerte y el que arriesga se equivoca y eso aquella gente –y los alemanes- lo comprende y hasta lo toman como algo valioso.

Montero & Belarra se defienden a base de ataques que cada vez resbalan más a quienes les afectan. Resbalan tanto que se debería pedir que siguieran. Mientras más les pidas que se vayan, más se agarran a su ideología de pitiminí, inquisidora e infantil, para sacar la cabeza. Son divertidas, creen que todos los hombres y las mujeres que les sigan están en pecado mortal menos ellas. Saben que es mentira, pero si lo reconocieran entonces no serían dos mediocridades sino dos personas iguales a las mentes más nobles y preclaras y no es el caso. Están permanentemente en estado de ataque, me suenan a esos críos y crías que crecen empoderadas por los padres y cuando llega la vida real e irrumpe en sus días, no admiten un no ni crítica alguna. La subsistencia de ambas ministras depende de su encabronamiento, no de sus células grises. Están peleadas con la ciencia, ellas se deben a sus montajes pretendidamente intelectuales, a lo que se les ocurre pensando con una mente en forma de tela de almohada, a lo que decidan con un grupo de asesores aún más enfadados con la vida que ellas. Ambas desprecian cuanto ignoran.

Iba a decir que el aspecto positivo de estas mujeres es que nos han movido la conciencia a todos en el tema del feminismo y que poseen un significado histórico de futuro. Algo hay, pero la forma en que lo han planteado ha matado el fondo. No las quieren ni en el PSOE ni en Sumar ni siquiera en Podemos; se han pasado mil pueblos en el método de trabajo, completado excelentemente por esa tal Pam a la que apoyan.

Estamos pagando problemas psicológicos y de preparación de estas dirigentes y sin embargo es mejor que se queden ahí, nada de dimisiones, ¿con qué nos íbamos a divertir tanto entonces? Para lo que les queda en el convento ganen o pierdan los suyos... Y si el que gana es Feijóo, repito, como en otras columnas, a ver si tiene lo que hay que tener para echarle valor a la vida y hacer lo que han hecho ellas pero al revés. Que se queden, que se queden ambas y Pam también, por supuesto. El celtiberia show debe continuar. Además, si se van, se corre el riesgo de que las que las sustituyan puedan ser peores y hacer peor las cosas y encima con menos arte y salero, eso que les brota del mismo malaje y la misma bilis que atesora nuestro dúo dinámico feminista.