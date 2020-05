¿Qué harían Casado y Abascal?

Es correcto que Pablo Casado haga oposición al Gobierno, a pesar de la crisis sanitaria y de los fallecidos, porque está para eso. Faltaría más que fuera solo al Congreso a mirar el móvil o la Tablet. Esto puede servir también para Santiago Abascal o Inés Arrimadas. Pero, ¿han dicho ya qué harían ellos si estuvieran gobernando, si tuvieran esa difícil responsabilidad en estos momentos tan delicados? El papel de la oposición es muy fácil: ir contra todo lo que haga el Gobierno. Da igual que gobierne la derecha, la izquierda o el centro. Lo complicado es tomar decisiones y más en momentos como el actual, en el que una medida errónea puede matar a cientos o a miles de personas. Ha ocurrido en España y en países más potentes, como Estados Unidos, Reino Unido o Francia.

Sé que fastidia que se recuerde, pero la manifestación feminista de Madrid y todos los actos públicos de ese mismo día, el 8 de marzo, en toda España, sirvieron para que miles de personas se contagiaran, entre ellas algunas ministras, que estuvieron. Lo niegan porque no quieren asumir responsabilidades, algo muy propio de los políticos españoles, pero es irrefutable que fue un error gigantesco permitir esa manifestación o el mitin de Vox. Igual que fue también un error lo ocurrido el pasado viernes en el acto del cierre de IFEMA, con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde del Ayuntamiento. Han pedido disculpas públicamente y es algo que les honra, pero el fallo está ahí y veremos a ver las consecuencias.

En el tema económico tampoco dan muchas ideas los líderes de los partidos más mayoritarios de la oposición. El Gobierno insinúa que habrá un impuesto a los más ricos y esto es siempre mentira, sobre todo cuando lo dice la izquierda. Entre otras razones porque los más ricos suelen ser empresarios y esta crisis también les ha dado de lleno. ¿Encima los van a crujir a impuestos? Se acabarán llevando la pasta fuera y habrá más pobreza porque se crearán menos empresas y, por tanto, menos puestos de trabajo. Habrá subida de impuestos, sin duda, pero no nos vamos a escapar los trabajadores, como suele ocurrir. Y lo más probable es que seamos rescatados el próximo año, con lo que esto supone.

¿Qué harían Abascal y Casado con la renta mínima básica o vital? En estas circunstancias tan especiales no se iban a negar, de estar gobernando, pero, ¿qué ofrecen ellos para solucionar el problema de ese millón de familias españolas en las que no entran ingresos, al menos reconocidos? Ya existe en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social, desde 2017, para erradicar la exclusión de personas que no cuentan con ayudas públicas por distintas razones. Ahora vamos a por la renta mínima a los ciudadanos con problemas, y está bien, es algo necesario, aunque sería más sano abrir fábricas y legislar mejor en favor de la igualdad.