¿Qué le pasa a Amparo Rubiales?

Fue una política respetada y admirada, perteneciente a esa generación, algo mayor que la mía, de la que nosotros aprendimos a resistir y combatir. Estudiante que se rebeló contra lo que había que era bien poco desde el punto de vista del conocimiento y las libertades, actriz en su juventud, miembro destacado del Partido Comunista de España (PCE). Cuando por la sede del PCA en la calle Teodosio número 60, de Sevilla, empezó a correr el rumor de que nuestra vicepresidenta entonces de la Diputación Provincial se iba a pasar al PSOE allí se sentía bastante inquietud y poca alegría. Aún recuerdo a algún camarada diciendo: “Amparo no se va al PSOE”. Pero se fue como se fueron tantos, el PSOE se nutrió en gran parte de los cuadros del PCE que se cambiaban de partido, la mayoría con un nivel cultural y académico muy amplio. Hasta yo, que era un mico periodista, fui tentado por un cargo del PSOE muy cercano a Alfonso Guerra. Fue en 1979 en una rueda de prensa en la sede del PSOE. Dije no, nunca me gustaron las medias tintas. Ahora le he dicho no a la izquierda toda que es puro deseo imaginario, por el momento. Y la derecha es lo natural pero no me gusta tampoco lo natural. Tierra de nadie. Anomia.

Por defender a Sánchez, Amparo le ha dicho judío nazi a Elías Bendodo. Ya me caben pocas dudas de que, salvo milagro, Sánchez y sus compañeros de este triste viaje se van a ir a la Venta del Nabo el 23 de julio. ¿Qué les ha dado Sánchez a sus seguidores para que sigan con él y de esa manera? No es tan difícil saberlo. Para empezar, algo muy simple que puede parecer una tontería: presencia física, liderazgo, carencia explícita de otros machos y hembras alfa que deseen destronarlo. Para continuar, que en España la derecha no se ha quitado el sambenito de atrasada, explotadora, antigua, meapilas, causante de un siglo XIX desdichado que nos llevó a la ruina y la decadencia mientras que el marxismo y luego el leninismo y el estalinismo lograban victorias aplastantes prolongadas por Mao o Fidel Castro. A largo plazo, la evolución histórica ha ido colocando las cosas en su sitio actual –que no significa que sea estático- sin que logre apartar de millones de personas la idea de que con el socialismo tal vez puedan consumir más y trabajar menos o mejor. Además, como Pedro Sánchez y Podemos se han encargado de prolongar en el tiempo esa maldad innata de la derecha española, si tienes aún más de seis millones de votos lo lógico es cerrar filas en torno al líder y no abandonar la zona de confort para de esa manera entregarle en bandeja –ya sí, con toda seguridad- la victoria a Bendodo y los suyos. Lo que está haciendo el PSOE no es más que una estrategia leninista clásica. Amparo Rubiales la lleva dentro, lo que ocurre es que con ese pronto contra Bendodo que ha tenido puede que haya cometido un grave error.

Yo no sabía que Bendodo era de familia sefardita, con todo lo que tengo que aprender a nivel macro no me faltaba más que eso: interesarme por la vida de los políticos, una tarea que no emprendo hasta que no lo merezcan o bien la llevaría a cabo si estuviera en la movida política. Me hallo junto a ella como ciudadano, pero no revuelto con ella. Me alegro de que Bendodo sea judío o proceda de familia judía porque España sería hoy más próspera y respetada si no hubiéramos expulsado a los judíos. Y Sevilla especialmente. Si los segmentos dominantes católicos y judíos hubieran llegado a pactos de no agresión y hubieran trabajado juntos, Estepaís no se hubiera convertido en un atraso en su contexto geopolítico.

Lo de nazi tiene menos importancia, la Francia revolucionaria y democrática estuvo al lado de los nazis oficialmente. Lo que ha triunfado en el mundo ha sido la filosofía judeo-protestante, los demás la imitamos como podemos, incluida China. Peor hubiera sido llamar a Bendodo católico nazi. No hay que llamarlo nada de eso, nada, yo sigo sintiendo un gran respeto por Amparo Rubiales, una mujer que atesora una historia de lucha que merece alta consideración. Lamento su salida de tono y puede que ella lo lamente más que yo.