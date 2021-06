¿Qué le pasa a Carmen Calvo?

Mucho daño le habremos hecho los hombres a la vicepresidenta primera del Gobierno para decir las cosas que dice. Aunque creo que la mayoría de sus sandeces forman parte de una estrategia para desviar la atención sobre asuntos tan vergonzosos como el de la canallesca subida de la luz, un 44%. Recuerdo cuando machacaron a Mariano Rajoy por subirla un 4%. Entonces la izquierda, o la extrema izquierda, o sea, Podemos, actuó de manera muy distinta a como lo está haciendo ahora. Podrían echarse a la calle a protestar por el atraco, pero no lo van a hacer porque buscaban colocarse y como ya lo han hecho, que salgan otros, que a ellos les da la risa.

Carmen Calvo ha dicho que lo malo no es tener que planchar a media noche, sino quién va a hacerlo. En su casa no sé, seguramente una criada mal pagada. En la mía plancho, pongo la lavadora, cocino y paso el plumero yo mismo, y no pienso poner una lavadora a las cuatro de la mañana para hacerle el juego a estos vividores. A ver cómo salen del fango en el que se han metido con lo del recibo de la luz más caro de la historia; ellos, los defensores de los pobres, los trabajadores, quienes acabarán votando en masa a Vox sin ser fachas redomados, sino ciudadanos estafados.

Carmen Calvo desprecia de una manera visceral toda ideología que no sea la suya, que es la de vivir de la política, algo que lleva haciendo más o menos la mitad de su vida, desde mediados de los noventa. Es la socialista que más veces ha dicho la palabra ultraderecha en los últimos dos años. Y ante algo tan vergonzoso como lo de la brutal subida de la luz, solo se le ocurre decir que “el temazo” es quién se va a levantar a las tres de la mañana a poner la lavadora o planchar, si las mujeres o los hombres.

Es curioso, pero no es lo mismo que suban la luz la izquierda o la derecha. Lo que echó por la boca la ministra de Igualdad, Irene Montero, en La Sexta, con la subida del recibo por parte de la derecha en tiempos de don Mariano, y ahora no dice ni mu porque está con lo de Rociíto. Forma parte de la gran estafa de “la verdadera izquierda”, a la que esta listilla de calle dice representar desde una mansión de lujo y una abultada cuenta corriente.

Con lo de la subida de la luz no va a pasar nada, porque nos han domesticado. Ayer vi algo curioso en la pescadería de Mercadona de Coria. Los clientes hemos estado meses guardando una distancia de metro y medio con las caballas y las doradas, aunque a regañadientes. Hace unos días han eliminado la norma, o sea, que ya podemos acercarnos al pescado para ver si está o no fresco, y ahora no lo hacemos. Han logrado domesticarnos. Piensen en esto.