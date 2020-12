Qué le pides a 2021

Pedirle cosas a un año es una tontería, porque los años no dan nada. Ni siquiera existen, más allá de la organización temporal que nos impone Hacienda. Pero es cierto que, incluso sabiéndolo, nos ponemos especialmente sensibles por el hecho de comernos las uvas, cuyos huesos escupiremos esta vez con especial afán. Pero nosotros, pasada esta ficción que solo dura unas horas, sí podemos dar y darnos. No podemos esperar que el COVID-19, lo más urgente, se vaya solo, pero sí comportarnos como ciudadanos ejemplares y dejar de ironizar para nada con la vacuna. No podemos esperar que la economía se arregle sola, pero sí contribuir a su fortalecimiento pensando dónde, cuándo y a quién le compramos antes de darle al clic. No podemos esperar que la clase dirigente del país mejore de la noche a la mañana, pero sí sopesar sus decisiones al margen de ese sistema maniqueo que convierte todo lo que hacen los míos en sensacional y lo que hacen los otros en ruinoso. Yo solo le pediría al nuevo año, y es una forma de hablar, que me rodee de más gente adulta que hasta ahora, y no sé si es mucho pedir, pero lo pido, me lo pido, empezando por mí mismo.

No sé qué le pedirás, tú, querido lector, querida lectora, pero confío en que, sea lo que sea, empiece por tu propia persona, por la convicción de que nuestra realidad es la que nosotros nos vayamos construyendo, y no de una Nochevieja a otra, sino cada día, desde que nos suena el despertador. Antes de que nos den las uvas soñando, podemos repetirnos la consigna machadiana: “Caminante, no hay camino / se hace camino al andar. / Al andar se hace el camino, / y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca / se ha de volver a pisar”. Pues eso. Que el mejor deseo es que sigamos haciendo camino. Andando.

Feliz 2021.