Que lo arreglen con una barbacoa

El marrón del independentismo es para el que le toca. Todos somos expertos en política territorial, condenas judiciales, derecho a decidir y estrategias disuasorias, pero el marrón está ahí y es Pedro Sánchez quien lo tiene. Es el momento de que tenga firmeza y que los demás partidos apoyen al Gobierno, aunque esté en funciones. Sí, porque esto se nos va a ir de las manos de un momento a otro y vamos a tener un problema gordo. No se soluciona algo así solo con diálogo, sino con firmeza por parte del Gobierno y el apoyo de los demás partidos, sobre todo los constitucionalistas. Sentarse a dialogar es estar dispuestos a ceder y los independentistas no lo van a hacer nunca. Y como el Gobierno, se supone que tampoco, la solución tiene que ser otra. Quienes no acaten las leyes y se salten la Constitución a la torera, que la Justicia se encargue de ellos y que no les tiemble el pulso a los jueces, como ha ocurrido con la condena a los sediciosos y malversadores de fondos públicos. ¿Qué querían, una barbacoa dominguera, en vez de cárcel? Hay que recordar que aquí, en este país, va gente a la cárcel por encontrarse una tarjeta de crédito en la calle y comprar en Mercadona, o por denuncias falsas de malos tratos. ¿Cómo no iban a tener un castigo duro unos señores que querían partir un país por la fuerza, quebrantando todas las leyes, desobedeciendo a las instituciones del Estado, gastándose en ello dinero público y poniendo en peligro a la población? No creo que nadie con dos dedos de frente pensara que se iban a ir de rositas. Bueno, sí, los del PNV, que exigían hace unas horas la puesta en libertad de los encarcelados y se unían a las movilizaciones pacíficas. Que le hablen de eso a la señora que fue brutalmente agredida por ondear una banderita de España. Queramos o no, esto solo se podrá controlar mediante las fuerzas de seguridad del Estado y la unión de todos los partidos democráticos. Y, por supuesto, el apoyo de todos los ciudadanos que no están dispuestos a consentir que los líderes catalanistas quieran someter a la población a sus aventuras secesionistas. Firmeza del Gobierno, y ni un paso atrás.