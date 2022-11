Que no entre cualquiera, regular la inmigración

Lo leo en Euronews, ese canal Todonoticias que fundó la TV pública europea en 1996, que lo fue vendiendo a unos y otros y que hoy es propiedad mayoritaria (cerca de un 90%) de un grupo portugués: “Serbia, Hungría y Austria han acordado reforzar su lucha contra la inmigración clandestina. Los líderes de los tres países firmaron lo que llamaron un «memorando de entendimiento».

En el acuerdo, los países citados se comprometen a adoptar diversas medidas, entre ellas el envío de más de 100 efectivos equipados con cámaras de visión nocturna y drones a la frontera con Macedonia del Norte. «El sistema de asilo de la Unión Europea ha fracasado. Hemos llegado a un punto en el que los países miembros están buscando nuevas formas de cooperación al margen de lo que es posible en la UE”, ha dicho el canciller austriaco, Karl Nehammer.

La ruta de los Balcanes Occidentales a través de Turquía, Bulgaria, Macedonia del Norte y Serbia es una de las principales vías de entrada de migrantes hacia la Unión Europea y el pasado mes de septiembre se produjo un aumento del 140% en las detecciones. La crisis migratoria en Europa está experimentando un renovado auge en varios frentes, y está provocando fricciones entre los Estados de la UE. Se ha desatado una disputa entre Francia e Italia, país que se ha convertido en la entrada europea de los migrantes del norte de África.

Alabo lo que ha hecho el ministro Marlaska, tarde y mal, pero más vale tarde que nunca, que nos demuestre que esa fama positiva que tuvo como juez no ha desaparecido. «Yo di la orden de proteger nuestras fronteras», afirmó en relación con los sucesos de Melilla. Perfecto, es su obligación, ya está bien de dejar con el culo al aire a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En España no puede entrar cualquiera y menos con objetos que hieren y matan, ¿dónde se ha visto eso? ¿Acaso hay que callarse y dejar que penetren de cualquier manera en nuestro territorio dejando a nuestros agentes que se las avíen solos? Esos agentes trabajan para nosotros y quien desee alcanzar suelo español -Marruecos niega que Melilla sea suelo español y el gobierno calla- tendrá que hacerlo de manera legal, con los papeles en regla o con motivos sobradamente demostrados. Los que vamos a EEUU con todos los documentos en orden tenemos que pasar una serie de trámites considerables y basta con que te vean un sello en el pasaporte que indique que has estado en Cuba o en un país árabe para que te tengan un rato preguntándote, eso al margen del famoso papelito en el que preguntan si llevas armas y si vas a matar al presidente.

En el año 2000 maltrataron, supuestamente, en el aeropuerto JFK de Nueva York al bailarín sevillano Antonio Canales. El afectado afirmó que fue esposado, desnudado, golpeado y encerrado en un calabozo en el aeropuerto neoyorquino cuando iba de tránsito desde México a Italia para asistir al festival de cine de Venecia. Opinó que era un ataque a la cultura hispana. Según su versión, los funcionarios de Inmigración lo detuvieron porque no tenía visa para entrar en Estados Unidos, aunque el consulado español le aseguró que no era necesaria. Tras propinarle todo tipo de maltratos, al día siguiente y sin explicaciones, lo deportaron de regreso a México, donde presentaba con su compañía el espectáculo Gitano. Tengo entendido que este hombre se ha perdido en manos de la droga y otros vicios, sólo hablo de un caso sonado en su momento. Mucho más escandaloso fue cuando en abril de 2004 los hoy reyes Felipe y Letizia fueron sometidos a un exhaustivo registro en el aeropuerto de Miami cuando, a la vuelta de una especie de luna de miel anticipada en Bahamas, tuvieron que recalar en el aeropuerto estadounidense camino de Madrid.

No acepto que un pensamiento puritano y débil que nos puede costar caro permita que cualquier persona indocumentada -y armada- pueda acceder a España o que los agentes que estamos pagando para que nosotros sigamos con nuestra vida alegre y confiada -que ya no lo es tanto por culpa no precisamente de los inmigrantes- sean víctimas de agresiones y encima recaigan sobre sus cabezas la sospecha y la ausencia de la presunción de inocencia. El humano es un ser territorial y eso no lo van a corregir leyes ni decretos ni siquiera adoctrinamientos posmodernos, lo cual no significa que quienes nos atrevemos a decir esto en el seno de la actual dictadura no tengamos corazón ni sentimientos.