¡Que no falte en tu día un REpartidor de ALegría!

En la vida hay pocas garantías, pero “la prueba del algodón” de que estás aquí y ahora, la irrepetible banda sonora de tu jornada, la que te hace sentir pleno y no te cuesta nada es... La risa. Casi que se podría definir como “la brisa humana” porque aporta a la vida tanta frescura que aún siendo abuelo, esa capacidad de transmitir alegría hace que te veas y sientas como nuevo... ¡Que importante en esta vida es eso de “ser REAL“!, ya sabes, todo un genuino REpartidor de ALegría porque cuanta más alegría generas y das, ¡te sientes más “de verdá“! más presente estás y más haces que los demás “disfruten estando”.

La gente REAL debiera estar prescrita como la receta oficial de la buena salud (física, mental y emocional) porque con las “personas de pega“... ¡muy lejos no se llega! Imagínate que estás en una joyería y que el dinero no fuese un problema, ¿con que te quedarías: con el diamante o con la imitación? Está claro que no hay comparación... Con las personas pasa lo mismo: hay gente REAL y la hay de pega, ¿con cuál de las dos crees que te enriqueces más? ¿con cuál de las dos crees que tu aprendizaje se eleva? sin duda, la gente REAL es la que te otorga mayor calidad vital.

Personas de pega

Cuando hablo de “personas de pega” me refiero la frivolidad de la esencia, de quién eres en realidad, el fingimiento de los cimientos, la falsedad del carácter... Seguramente habrás oído alguna vez la expresión “dar gato por liebre” (que viene a decir que te han engañado), pues las personas de pega son justamente eso: PErfectos GAtos, se enrollan en lo anecdótico, en los datos, y así la “verdá“, el feeling, la conexión... se perdió hace rato y, claro está, el trato no es grato.

¡Viva la gente REAL!

Por eso, cuando tienes la suerte de dar con “personas de verdá“, con los genuínos REpartidores de ALegría, ¡sientes como se enciende la luz de tu día! ¿Recuerdas cuando de pequeño te llevaban a los cacharritos de La Feria y no te querías bajar? ¡eso mismo sucede cuando tienes cerca a alguien REAL! siempre quieres más... Los REpartidores de ALegría tienen la genial capacidad de transformar el tiempo (tanto el físico, como el atmosférico... Sí, sí...) porque al lado de una persona REAL, difícilmente vivirás un invierno emocional y las horas... ¡las horas te parecerán minutos! Sobre todo si estás haciendo el grito de guerra de “La pandilla TiCuKo”... ¿Cómo? ¿todavía no los conoces? ¡es la pandilla de “Komache”, mi libro de literatura infantil con Ed. BABIDI-BÚ!

Este martes Komache y yo estuvimos en el programa de Cadena SER “No puede ser” de Julio Muñoz (Rancio) y... ¡estuvimos rodeados de gente “REAL” desde el principio hasta el final! Gracias a todo el equipo del programa por hacernos reír como si no hubiera un mañana.