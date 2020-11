¿Qué ocultan Sánchez e Iglesias?

Es un hecho que los Presupuestos Generales del Estado se van a aprobar gracias al apoyo de partidos separatistas de Euskadi y Cataluña. A partir de ahí yo podría sumarme a las voces que claman y se rasgan las vestiduras porque se pacta con ETA y con el odio a la unidad española. ¿Para qué? Ya lo están haciendo muchos. ¿Es ilegal la actuación del gobierno? No. ¿Es amoral? ¿Cuándo ha existido moral y ética en la alta política? ¿Es algo negativo que la izquierda no quiera que esté ahí Ciudadanos? No. Estamos ante una izquierda plural, desde la socialdemocracia de izquierdas representada por Sánchez -con la oposición tradicional de la otra ala de la socialdemocracia- hasta la izquierda marxista, leninista, trotskista y estalinista de Iglesias -que de todo hay en Podemos-, pasando por dos izquierdas nacionalistas separatistas, una de origen pequeño burgués y reformista -ERC- y otra de raíces también marxistas-leninistas que, en otro tiempo, poseyó lo que llamaban un brazo armado: ETA, a la que no condena precisamente por eso, de manera similar a cómo Vox y el PP no han condenado nunca ni tajantemente la dictadura fascista de Franco.

¿Es un delito no condenar a ETA ni a Franco? Porque si lo es el número de presos en España podría subir tremendamente ya que a los políticos habría que añadir a todas esas personas de otros sectores que colaboraron con Franco en la Guerra Civil, a ellas o a sus herederos. También, de paso, en el mundo sería necesario encarcelar a las personas y responsables de las marcas que apoyaron a Hitler y entonces ahí caerían varias multinacionales norteamericanas y alemanas.

Sin embargo, hay otros hechos: la guerra civil se acabó -o eso creo-, ETA fue vencida o dejó las armas, el caso es que no existe. Y Hitler fue vencido. Y otro hecho más: con todo el dolor que tienen que soportar las víctimas de unos y otros que siguen en este mundo, hay que mirar al futuro o bien liarnos a tiros vengativos los unos contra los otros, sabiendo de sobra que la violencia sólo engendra violencia. ¿Qué vamos a hacer? Porque todos llevamos cruces en esta vida, más o menos grandes, más o menos pesadas, y las tendremos que seguir llevando hasta la muerte, eso o suicidarnos. Pues a nivel macrohistórico, o nos entendemos o nos matamos y que gane el mejor: nueva dictadura del que venza y otros 40 años por lo menos aislados del mundo. ¿Se puede hacer eso hoy?

Dicho lo anterior, pregunto a Sánchez e Iglesias algunas cosas que me gustaría hablarlas con ellos si yo fuera importante. Oigan, la estrategia política que ustedes se traen entre manos, ¿qué finalidad tiene? ¿Ustedes creen y son partidarios de que España se siga llamando así, conformada por los territorios que ahora la concretan o bien desean reformar la constitución de 1978, incluso prescindir de la monarquía? ¿Tienen ustedes ya pactado algo con el separatismo para que no exista separatismo? ¿Vamos hacia los estados unidos republicanos de España? ¿Hay negociaciones secretas entre ustedes, PNV, Bildu y ERC para que cambiemos todo con el fin de que en esencia todo siga igual? ¿Están al tanto de todo en el mundo de las finanzas, de las grandes empresas, de la UE y hasta del Ejército?

En pocas palabras, ¿cuál es la hoja de ruta de ustedes a medio y largo plazo?, ¿qué quieren hacer con mi país? Porque comprendo que en Cataluña y Euskadi gobierna el separatismo y no se puede estar todo el tiempo con proclamas patrióticas españolas sino trabajando con los hechos puesto que ustedes deben dar trigo, no predicar como es el cómodo papel de la oposición. Me parece que los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que les pregunto y más, a mí eso es lo que me interesa, lo demás es pasado, doloroso pero pasado. Ahora, paso firme, pecho fuera y mirada al frente, pero sabiendo adónde vamos, ¿no? De lo contrario, ¿quién se va a fiar de nosotros, para invertir, para integrarnos en el engranaje mundial?

Les propongo que, en hora punta, vayan a TVE, ustedes dos con los representantes de sus aliados separatistas que ellos designen y respondan ante el pueblo español a estas preguntas y a otras, formuladas por periodistas que dejen sus corazoncitos en casa y se atengan al mayor rigor profesional posible.