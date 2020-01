¿Qué pasa en el Instituto del Flamenco?

Fue un error monumental poner la dirección del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), en manos del veterano productor Ricardo Pachón. Me sorprendió bastante que Patricia del Pozo, la consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, dijera que era un hombre imprescindible en el flamenco, cuando nadie es imprescindible en nada. Tampoco lo es el IAF, y menos ahora que está parado, luego algo pasa. ¿Qué se sabe de lo que hacen o dejan de hacer? Creo que no saben cómo solucionar dos problemas, qué hacer con Ricardo Pachón y con el Instituto. Hay medios especializados como ExpoFlamenco, el portal canadiense que se edita ahora en Sevilla, que lleva esperando una entrevista con el director desde hace dos meses. Hay proyectos parados, que necesitan aprobación, y, al parecer, de jurdó andan con menos fondos que una lata de sardinas. En octubre se hizo pública la convocatoria de presentación de proyectos de espectáculos para Flamenco Viene del Sur 2020. ¿Se sabe algo? Un año lleva ya el nuevo Gobierno andaluz y aún no sabemos nada sobre qué piensan hacer con el flamenco, un arte de la tierra que trae a cientos de miles de personas cada año para disfrutar de los artistas, dejando algunos millones de euros aquí. Vienen a la Bienal o al Festival de Jerez y no sabemos aún nada de qué pasa con el flamenco. Con las ayudas a las peñas, por ejemplo. Este próximo febrero va a haber cambio de presidente de la Federación de Entidades de Sevilla, con la cual a lo mejor se hace más flamenco que política, y supongo que el nuevo presidente, o presidenta, sabrán ya si van llegar o no las ayudas de la Junta a las cientos de peñas federadas que hay en la región. Tampoco sabemos si habrá ayudas a la investigación, algo fundamental para poder escribir una historia del flamenco con cierto rigor y fundamento. Es que no sabemos nada porque hay un tremendo parón con el flamenco, además de una apatía insoportable en el mundillo. Es algo extraño, porque la consejera dijo en junio del pasado año, en la Fundación Cristina Heeren, que “Andalucía no se puede entender sin el flamenco”. Menos mal.