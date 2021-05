¿Qué pasa en Paradas?

Ha sido presentada en el Festival de Jerez la XXX Semana Flamenca de Paradas, dedicada al cantaor chiclanero Antonio Reyes. ¿Por qué a este joven cantaor, con una de las voces más bonitas del cante? Los organizadores lo sabrán. Una semana flamenca de conferencias y recitales se le suele dedicar a un veterano maestro del cante, el toque, el baile o la palabra. Así había venido siendo hasta este año, al menos. Parece lo más lógico, ¿no? Pero como está el flamenco últimamente, lo de Paradas no extraña nada. Reyes es un buen cantaor que nació en 1976, luego en julio cumplirá 45 años. Es decir, es un cantaor joven. Bien es verdad que si repasamos un poco la historia veremos que en algunos casos determinados artistas con esa misma edad ya habían hecho un carrerón y aportado mucho a este arte. Camarón, por ejemplo, con menos años que Reyes, 42, se fue habiendo revolucionado el cante, creado una escuela y metido el género jondo en lugares a los que jamás había llegado. Pero el chiclanero no es Camarón y no ha llevado a cabo ninguna revolución. Como es joven, tiene muchos años para hacer algo más de lo que ha hecho hasta ahora, que ha sido cantar y buscarse la vida. Tiene solo tres discos, dos de estudio (Viento del Sur, 2009, y Que suene el cante, de 2020, y uno en directo, con la guitarra de Diego del Morao, grabado en el tablao madrileño Las Tablas. Nada más. Canta desde niño, luego es una producción discográfica muy corta. Por otra parte Antonio no es un cantaor que se haya significado por ser un investigador nato o por aportar grandes cosas al cante. No parece tener mucho sentido que vaya a recibir un homenaje en una de las semanas flamencas más importantes del país, como es la de Paradas, habiendo maestros de las tres facetas que se van a ir pronto sin apenas reconocimientos de este tipo. No voy a entrar en nombres, pero hay una docena de maestros o maestras, con muchos años de carrera, que al enterarse de esto se habrán preguntado, con razón: “¿Qué he hecho mal o qué he dejado de hacer?”. Que Reyes merece cariño, porque además de cantar de dulce es un tío estupendo, es algo perfectamente entendible. ¿Pero una semana de conferencias y recitales?