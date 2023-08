Qué pocos bichos hay en el campo

Al menos en el campo que veo ahora, aquí por el Aljarafe, ruta del Mosto en concreto, segunda corona metropolitana de lo mejó der mundo. Hay hasta menos hormigas, menos golondrinas, pocos gorriones cuando servidor creía que se estaban recuperando; jilgueros ni uno, verderones, cero, abubillas desaparecidas, mariposas, ni por asomo; pájaros nocturnos resultan rara avis, sapos hace años que se esfumaron, culebras ni te cuento, ni una, tal vez alguna rata y por suerte algún conejo despistado por el campo. Avispas, escasas, y abejas ni están ni se las espera. Las moscas sí que se notan pero no en demasía. Perros y gatos a montones pero muchos están humanizados, son perros ladradores poco mordedores que comen porquerías de fábrica y les sigue gustando más el alimento humano que el de perros.

Los gatos son más flojos que nunca, mucho sueño y mucha mamela gratis, no cazan ni aunque les eches un chorro de agua, en mi casa hay tres gatas -que no son mías, son prestadas- de las que sólo una se molesta en salir a ver si trinca algo de noche, la comida la tienen asegurada de manera que dormir, comer, defecar y mear es la dolce vita que ejercen, ¡a cuántos humanos les gustaría hacer lo mismo!

La zoología actual que el humano utiliza para no estar solo o para que los niños se diviertan me recuerda al protagonista de la magnífica película Instinto, de Anthony Hopkins. El actor encarna a un científico dedicado en alma y cuerpo al estudio de los gorilas. En una ocasión lo llevan a un lugar donde tienen a esos animales encerrados en jaulas y el zoólogo les dice a los carceleros que pueden abrirles las jaulas porque no se escaparán, están muertos en vida, no tienen ya instinto cazador, están totalmente deprimidos, y la cámara enfoca unos ojos tristísimos a los que estaban adheridos los ayer fieros gorilas. De tanto amor que el humano expresa por los animales le da la razón al dicho: hay amores que matan.

Como tenemos tanto amor a los animales estamos terminando con ellos a base de población, pesticidas, cemento y falta de agua, falta de vida. Los pájaros no cantan como cantaban, si acaso algún canto gregoriano, nada de allegros, nada de eso que nos decían en los colegios religiosos: “los pájaros por la mañana cantan alegres al nuevo día que Dios ha hecho posible”. Dios ha debido olvidarse de los días, como él no tiene principio ni fin qué más le da. Y ese libre albedrío que afirman que les ha concedido a los humanos -que ni es albedrío ni es libre- está matando la vida, para eso no hace falta solamente que estén desapareciendo los animales, nosotros mismos estamos desapareciendo, muertos en vida, estamos matando las ilusiones que confundimos con objetivos. Hay que conseguir estos objetivos -afirman en el mundo falso del mercado-. Muy bien, pero sin ilusiones no hay objetivos, nos vamos hundiendo en este instinto de estar mal sin tener consciencia de por qué lo estamos. Hasta los animales nos abandonan para no morir con nosotros, para no estar al lado de una especie agonizante, salvo esas mascotas que ya están muertas aunque respiren.