Qué puedes hacer por tu pueblo...

Soy de Arahal (Sevilla), de la calle Óleo, nacido en una habitación de alquiler de una casa que estuvo entre La Mazaroca y La Tórtola, casi enfrente de Los Tres Gatos, donde paraban los artistas flamencos y la copla cuando iban a cantar a Granada o Málaga. Pero a los dos años del acontecimiento, cuando pesaba aún no más que un conejo grande, se murió mi padre de leucemia, con 33 años, y emigramos a Palomares del Río, un pueblecito de Sevilla entre San Juan de Aznalfarache, Gelves, Mairena del Aljarafe y Coria del Río. Es mi pueblo de adopción. Así que aquí valdría aquello que cantaba Pepe Pinto:

Yo tengo entre dos amores

mi corazón repartío,

si me encuentro a uno llorando

es que el otro lo ha ofendido.

En Arahal creé hace muchos años un festival, El Gurugú (Memorial Niña de los Peines), y el primer museo flamenco de España, que todavía viven. Por Palomares no he hecho aún nada, solo que sea conocido en muchos rincones del mundo, de tanto escribir sobre sus olivos y huertas, el Pino de Mampela y Cuatro Vientos. El día 19 de este mismo mes, el Ayuntamiento va a dar a conocer en La Truja la creación de un festival de flamenco de cuatro días, del que no daré muchos datos porque le corresponde a su actual alcalde, don Manuel Benjumea.

Será presentado por la mañana en la Casa de la Provincia y por la noche en La Truja. Siempre soñé con que Palomares tuviera su festival de flamenco y lo va a tener en abril del año que viene. No va a ser un festival más, sino distinto, singular, único..., que puede poner en el mapa flamenco a este pueblo cercano a Sevilla, de una luz maravillosa y un microclima que invita a vivir. Que nos puede conectar con el mundo entero.

Solo bastó que el alcalde y Pedro Conde, el delegado de Cultura, estuvieran dispuestos a escuchar una propuesta, para que me pusiera a trabajar. Esto fue a principios de julio y ya está cerrada la programación. Palomares va a tener por fin su festival de flamenco anual, en los Baños Árabes, donde tanto jugué de niño. Una cita con el arte de nuestra tierra, con esta pasión que me mueve desde que escuchaba de niño los fandanguillos que cantaban los viejos en las tabernas del pueblo.

Ojalá se vuelquen los palomareños, porque podemos hacer algo grande entre todos. El pueblo nos necesita.