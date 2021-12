¿Qué quieres ser de mayor?

Hablando con un grupo de chicos les pregunté sobre lo que querían ser de mayor, fue en el transcurso de una charla en un colegio. Los chavales no sabían que decir y eran animados por sus profesores a responder pero, en sus caras, se podía leer la indecisión, la duda o, simplemente, que no se lo habían planteado.

En mis días cuando se nos preguntaba sobre ello siempre, recuerdo, se respondía aquello de: «¡Policía!», «¡Bombero!»... Muy pocos respondían «fontanero» o «electricistas», pero siempre llamaba la atención los que era pertenecer a un «Cuerpo» de esta categoría. Pese a que mi padre era electricista en la «Estrella del Sur», en la fábrica de cerveza, nunca me planteé serlo, aunque me llamaba la atención el tema técnico y fue por lo que me decidí a estudiar primero FP (la buena, la de aquellos años -opinión muy personal-) en los Salesianos de la Trinidad. Cinco años de esfuerzo que me enseñaron no sólo ese trabajo y a tener esos conocimientos sino muchos otros como parte de una formación muy completa así como a saber que era la vida.

Tras ello estudio ITI (Ingeniería Técnica Industrial) pero, la vida da muchas vueltas y tras ello llegó Relaciones Laborales o Ciencias de la Comunicación, para finalmente trabajar en un Banco en tema de electrónica y criptografía. Sea como fuere la vida da oportunidades y retomé el camino de la comunicación hace 22 años y desde entonces... Mucho ha llovido pero, al menos, yo lo tenía claro. AL final se trabaja en lo que se puede y no en lo que se quiere y, reconozco, que lo que me hubiera gustado estudiar era Historia del Arte pero...

La cosa es que ahora a los chavales, ya de una edad, se le pregunta y o no te responden o hacen lo me dice mi hijo con 15 años: «No lo sé« y la respuesta te deja a cuadros.

Pero vivimos en una sociedad tecnificada donde las modas se imponen y algunos de ellos, chicos y chicas, respondieron:»Youtuber», «Influencer», citando a Ibai o a «El Rubius», aunque el sueño de muchos de ellos se acabará por que ya son muchos los que aspiran a ello y pocos los que lo consiguen, muchos son los llamados y pocos son los elegidos.

En muchos casos me pongo a ver lo que hablan -sobre todo por mi hijo- y sus conversaciones son de juegos -en función del día- o habla de sus gatos (en el caso de «El Rubius») o de su vida pero, bajo circunstancias normales ninguno nos interesaría demasiado lo que cuentan y más si son temas de estos pero... Pero tienen una enorme popularidad y cuenten lo que cuenten pues los chavales (y no tan chavales) los siguen e imitan. Cada uno hace con su tiempo lo que quiere -obviamente- y a mí me parece bien el entretenimiento que ofrecen pero deberían también tener en cuenta aquellos que quieren ser como ellos y se frustrarán al no llegar ni de lejos a ello. Unos consejos sobre la vida, sobre elegir la profesión correcta, sobre estudiar, sobre aprovechar el tiempo sería ideal en estas personas que consigue congregar a tantos chicos.

Deberían tener en cuenta todo ello y el ejemplo que muchos ven en ellos. Tengo amigos, con 50 años, quieren ser el nuevo «Ibai» o «El Rubius» hablando de su vida o de retrogames –que a mí me apasionan- cuando, por desgracia, el arroz se le pasó -creo que me entienden-. Hay quién aprovecha la ventana en televisión y una cierta popularidad para ser «Youtuber» cuando, por encasillamiento, va a ser complejo que lo sean... Al fin y al cabo una cosa es lo que se desea y otra la que se es pero por ilusiones -que, a veces, se cumplen- que no queden.

Elegir bien, estudiar, ser responsable y dejar de «pasar» un poco para «implicarse» un más, es el paso decisivo de una juventud que, en muchos casos, no sabe dónde va.

*Postdata: No, no me he olvidado de hablar de las tributaciones a Hacienda pero eso es motivo de otro «Intrusos» que hoy no tocaba.