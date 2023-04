¿Qué se juega en Doñana?

En Doñana se juegan nuestras vidas. Decirlo así puede parecer exageración o derrotismo. Pero es realidad pura. Como lo es que el presidente Moreno Bonilla, con tal de ganar seiscientos votos, está dispuesto a destruir media Andalucía y a provocar un cataclismo que afectará a toda Europa y África.

No hay exageración. Doñana es el espacio dónde invernan más de doscientas especies de aves y viven otras trescientas especies de mamíferos, anfibios y reptiles. Doñana es el espacio vital necesario para estas más de quinientas especies. Y si la desaparición de una sola crea un gravísimo conflicto en el ciclo de la vida, porque provoca déficit de unas especies y superávit de otras, que se ven obligadas a inundar las ciudades en busca de alimento, es fácil imaginar cómo será la pérdida de más de quinientas. Hay más: Las aves necesitan Doñana para invernar. Es su lugar de procreación y descanso en el largo periplo anual desde el norte de Europa hasta el sur de África. Las aves no podrían efectuar su viaje si no contaran con ese enclave, no lo resistirían. Y los cultivos de toda Europa y África perecerían devorados por los insectos que ya no serían controlados al perderse las aves insectívoras, o envenenados a base de fitosanitarios.

Doñana y la marisma son el espacio dónde se refresca y purifica el aire caliente y viciado del desierto. La falta de agua dulce acabará con todas las especies animales y vegetales del Parque y con todos los cultivos de la zona, dejará que el aire viciado inunde nuestras ciudades, y con él las bandadas de mosquitos y otros insectos que harán imposible la vida en ellas. Este retrato apocalíptico es real. Se está acelerando con la extracción del agua a la marisma y es el que Moreno quiere acelerar todavía más. La razón es muy clara:

De las tres capas freáticas sucesivas existentes bajo la marisma, la primera, de agua dulce, muy pequeña, es la que mantiene la vida en superficie, la que crea los “lucios” o pequeñas lagunas que ya están muriendo, que se está desecando porque el gobierno de Mariano Rajoy la canalizó mediante drenajes que la llevan directamente al mar, con la ayuda de una gran estación de bombeo en la zona de Isla Mayor. El agua para riegos se extrae de la capa más profunda, que también es la más voluminosa. Pero la tierra que separa las tres capas entre sí, es de aluvión, resultado de la desecación del Lago Ligustinus. La extracción masiva de agua del tercer manantial subterráneo, está provocando un vacío, que antes o después traerá un hundimiento. Ese será el final de la vida en la marisma, el final de Doñana y de todos los cultivos de la zona porque al ser de agua salada la capa intermedia, al mezclarse se salinizará toda el agua de las tres capas freáticas. Entonces no quedará solución alguna. No se puede bombear toda esa agua salada para enviarla al mar, y a continuación inyectar miles de hectómetros cúbicos de agua dulce.

Es increíble, completa y plenamente i-n-c-r-e-í-b-l-e, que Juan Manuel Moreno Bonilla y el equipo que le asesora, no conozcan estas características de la zona dónde se encuadran el Parque Nacional y el Natural de Doñana, en definitiva, de la Marisma. Por lo tanto, es lógico pensar que la Junta de Andalucía, con su presidente al frente, está maquinando conscientemente contra Andalucía de forma directa y contra Europa y África en menor medida, pero también de forma criminal.

Es lamentable, directamente vergonzoso, que por seiscientos votos y por crear un motivo de fricción con el gobierno del Estado, que por provocar una sanción al Estado que aunque no la pague directamente la Junta nos perjudica a todos, esté poniendo en peligro la vida en Andalucía. Debe estar muy seguro que, cuando eso ocurra, él ya no será presidente.