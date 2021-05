¿Qué será de La Reunión de Cante Jondo?

Hace unos días que murió Pepe el Cachas, de La Puebla de Cazalla, uno de los ideólogos de La Reunión de Cante Jondo, el festival flamenco de este pueblo sevillano. La cita jonda llevaba ya años aflojando, como le viene pasando al de Mairena del Alcor, el de Lebrija o el Utrera. Son festivales que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos porque fueron creados como ofrenda a alguna persona de relevancia flamenca, ya fuera cantaor, pintor o aficionado. La Reunión fue creada por el pintor morisco Francisco Moreno Galván para encumbrar a José Menese, su protegido, convirtiéndose en seguida en uno de los mejores del verano y al que venían aficionados de todo el país a escuchar sobre todo a Menese y a estar con Francisco en el Bar Central, una especie de cuartel general de la jondología morisca. Este emblemático bar está cerrado y Fernando, su dueño, felizmente jubilado. Murieron Francisco y Menese, y ahora El Cachas, dejando herida de muerte La Reunión. También porque se han ido muriendo los intérpretes del cante que encajaban en la filosofía del festival, como Antonio Mairena, Fernanda de Utrera, Miguel Vargas o el propio Menese. Si se personaliza tanto una cita flamenca, suele ocurrir lo que le ha sucedido a La Reunión. Habrá que ver si sus nuevos organizadores serán capaces de superar la orfandad o no, cambiando la línea y abriendo el abanico de estéticas. El flamenco ha cambiado bastante en el último medio siglo y algunos festivales, como este, apenas nada. Desarrollan una programación previa, con charlas, exposiciones y recitales, siguiendo el modelo que yo mismo creé en Arahal con El Gurugú. Pero La Reunión sigue siendo como un museo que no va cambiando los cuadros porque consideran que no los hay mejores. Menese ya no está, que era de verdad el alma de este festival. Ni va a volver de donde esté. Sí siguen estando Diego Clavel y Manuel Gerena, pero no son Menese, aunque sí dos históricos del cante jondo nacidos en este pueblo. La de este año será una Reunión difícil, sin duda, sin poder ver en ella a Pepe el Cachas, que lo llenaba todo y no por su corpulencia. Voy poco últimamente a este festival tan importante en mi vida de aficionado y crítico, y tardaré en volver. Solo regresaré si sus organizadores son capaces de recuperarlo sin que pierda su esencia, aunque sé que no es tarea fácil. En cualquier caso, suerte.