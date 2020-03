¡Qué solos se quedan los muertos!

Ante aquel contraste

de vida y misterio,

medité un momento:

¡Dios mío, qué solo

se quedan los muertos!

Estos días me he acordado de Gustavo Adolfo Bécquer y su célebre poema, con el epígrafe que encabeza este artículo. Es también el título de una novela del escritor argentino Mempo Giardinelli, publicada en 1985. Si ya es un drama todo lo relacionado con la pandemia que padece el mundo, lo de que nuestros mayores estén muriendo solos, sin poder ver a sus hijos o nietos, es algo demasiado duro para un solo corazón. No merecen este final quienes han dado tanto a nuestro país.

No es cuestión ahora de buscar culpables, porque es una pandemia y ningún gobernante español es responsable del coronavirus. Eso sí, cuando todo esto pase, que pasará, los ciudadanos no vamos a ver de la misma manera a quienes, sin ser responsables directos del virus, desoyeron a los especialistas y tardaron demasiado tiempo en tomar las medidas pertinentes. De haberlo hecho, seguramente no hubiera destrozado tanto como está destrozando y puede destrozar aún esta seguiriya de muerte, tan chunga.

No me puedo quitar de la cabeza a esas pobres criaturas, ancianos indefensos, que están cayendo como moscas en residencias y hospitales. Ha sido inevitable no acordarme de mi madre, que en abril se van a cumplir cuatro años de su muerte. Ella nunca quiso residencias, sino morir en presencia de sus hijos, y lo logró. Tuve el privilegio de verla morir minutos después de darle su última papilla. Estaba ya en coma pero de alguna manera sabía que estábamos a su vera, en su cama, ayudándole a irse en paz. Y se fue como quiso, aunque no fue fácil cuidarla en su casa durante años, en silla de ruedas y con mil achaques.

No se entienda esto como un reproche a quienes tienen a sus padres en residencias, porque no lo es. Cada persona tiene una vida y a veces mandan las circunstancias. Además, la mayoría de las personas mayores que están muriendo lo han hecho en hospitales o en sus propias casas, pero solos, sin poder tener a sus hijos o parejas para hacer menos doloroso un viaje, el último, que produce siempre tanto pánico.

Esta pandemia nos va a cambiar a todos, dicen, y es probable que sea así. También dicen que vamos a ser mejores, más solidarios, humanos y humildes, y a lo mejor es verdad. Pero eso no me consuela. Tengo el corazón partido y hoy no puedo parar de llorar por esas criaturas que no se merecen morir como lo están haciendo.

¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!