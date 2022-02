Que trabaje un guardia, ¿no?

La tendencia en la política laboral española es que trabajemos cada día menos y cobremos cada vez más. Escuché decir ayer a alguien en la Cope, que en España se trabajan demasiadas horas, cuarenta semanales. Trabajo setenta, o más, como autónomo y no sé lo que es una paga extra, de beneficios o de lo que sea. No tengo vacaciones y si me doy de baja por enfermedad, que no suelo hacerlo porque los autónomos tenemos una salud de hierro, pido el alta al otro día porque no me lo puedo permitir, pero también porque me aburro sin trabajar. Hay días en que apago el ordenador de madrugada porque me rinde el sueño y no porque no tenga cosas que hacer. Lo único que me hace feliz en la vida es el trabajo, porque me gusta lo que hago. Y me gusta porque hago lo que me da la gana, sin jefe que me mande. Ser libre y tener una seguridad laboral, tres o cuatro pagas al año y un mes de vacaciones, es incompatible con la libertad si ejerces el periodismo. Lo ideal sería que nos pagaran por no trabajar, como a la mayoría de los diputados del Congreso y el presidente de UGT, Pepe Álvarez, que no la dobla desde que Franco era cabo. Conciliar la vida laboral con la familiar es cojonudo, como que nos den vacaciones si tenemos un hijo. Si nos dieran un año por parto solucionaríamos el problema demográfico en unos años. En Bélgica van a trabajar solo de lunes a jueves, pero diez horas diarias. ¿Alguien sabe lo que son diez horas descargando camiones de cemento, cogiendo algodón o empaquetando en un almacén de reparto? Cuando llegue el viernes, lo de conciliar con la familia, nada de nada. Todo el día acostado, con el lomo partido. Sería mejor trabajar seis horas diarias, de lunes a domingo y de 8 a 14 horas, para tener las tardes libres, regalándoles dos horas semanales a los empresarios o dejándolas en una especie de fondo para cuando llegue el Rocío o la Semana Santa y queramos relajarnos sin tener que ir al trabajo, aunque ya es un trabajo duro ir detrás de los pasos o cargar y descargar carretas.