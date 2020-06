A los que ya son viejos, comprendo que menuda vejez están pasando. A los que estamos en el umbral, ¡qué vejez nos espera! Por si no fuera duro ir viendo poco a poco que lo que ayer hacías más o menos correctamente hoy ya va costando más trabajo, toma ya qué mundo, qué país. Niños, niñas del gobierno y diversas esferas del poder político y empresarial: os llegará la hora en la que tal vez mirareis atrás y, si os queda cerebro y tiempo, os preguntareis qué carajo he hecho yo en la vida además de correr de un lado a otro. Lo que estoy diciendo se viene afirmando desde siempre en la Historia, pero no por eso deja de tener bastante de cierto, a ver si lográis algo relevante para que dejemos de lamentarnos tanto.

Hace tiempo que escucho los fines de semana en RNE el programa Juntos paso a paso; me deprime, pero me distrae, sobre todo cuando evocan a los talentos académicos que se nos van muriendo o cuando hablan mis colegas jubilados, profesores de universidad, sabios que acaso hayan tocado el culmen de su sabiduría pero ahí los tendrán, casi olvidados y menos mal que los sacan en algún programa porque ellos siguen pensando, observando el mundo y publicando libros y artículos que parecen no interesar a nadie. El mundo digital –tan indispensable- ha supuesto también un vacío mental de formación que a veces me da pavor pero que acaba por provocarme risa. Bien pensado, ¿a quién narices le interesa ya lo que dijeron los grandes hombres y mujeres de la Historia si las nuevas cuatro reglas de la vida son tecnología, idiomas, marketing y evasión?

Se vive en el Carpe Diem, los periodistas pegados a las redes sociales, lanzando chismes todo el día. Y los políticos ya lo ven: mirando por su futuro porque me refiero a los más destacados que nos sirven para descargar nuestra propias frustraciones pero si eres bueno y te colocan en una lista y sales elegido y no te señalas mucho, cuatro, ocho, doce años de legislaturas varias y a vivir toda la vida de haber hecho lo que te manden los de arriba que son los que se pelean más por el poder. El resto de ciudadanos, a pelear por una pensión decente.

Paso horas en mi estudio y voy consultando asuntos para refrescar memorias y para aprender en línea con la actualidad que la vivo y la he vivido siempre en la práctica, como periodista. Así llevo casi treinta años en mi condición de profesor de universidad. Y es cierto lo que decía Sócrates: no sé nada. Lo que no comprendo es qué pueden saber unos “padres de la patria” que se llevan todo el día de insulto en insulto, de bronca en bronca, de declaraciones en declaraciones y tiro porque me toca. ¿Cuándo se forman? ¿Y los periodistas? ¿Qué saben realmente?, ¿cómo es posible que se hayan convertido muchos en vulgares voceros de las dos Españas y estén consolidando el clima de enfrentamiento que la mediocridad política proyecta?

Como suele ser habitual con pandemia y sin ella, las malas noticias son las noticias, ese estado de sosiego que uno espera y busca en la vejez no sólo no existe, sino que tampoco se le espera. Primero se queda uno huérfano, luego empiezas a ser una carga para todos, menos mal que al menos los empleados de las residencias cobran, pero es que en bastantes de ellas tampoco se está seguro. ¿Y qué pensiones nos quedarán a los que vamos hacia la senectud? Y los que tienen una pensión, resulta que al final la cobran los sanitarios, los hijos, nietos...

Si lo pienso bien, ¿quién es feliz en este mundo? ¿Amancio Ortega? ¿Pablo Iglesias? ¿El Papa Francisco? ¿Pepe Mújica? ¿Bill Gates? ¿el Dalai Lama? Y, ¿qué es ser feliz? Insisto en las palabras del poeta Leopoldo María Panero que se pasó casi toda su vida de psiquiátrico en psiquiátrico y ya se sabe que los “locos” son a veces los más cuerdos: “Al principio se vive, después se sobrevive”.