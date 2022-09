¡Que viene la Meloni!

Tanto hablar de fascismo, que ha llegado. La Meloni gobernará casi con toda seguridad en Italia con todas las derechas, las derechonas y las ultraderechonas más radicales y populistas. El fascismo, vaya, que se fue hace tres días, si se fue alguna vez del todo. ¿Qué va a pasar ahora con Europa? Ni idea. Es lo único que le hacía falta a Europa, que volviera a gobernar el fascismo en Italia y que el efecto contagio ayude a que pase lo mismo en otros países del viejo continente. Ya pasa, de hecho. También gobierna parte de la ultraizquierda en España gracias a Pedro Sánchez y su enfermizo apego al trono, y parecía algo imposible. La lucha por el poder tiene estas cosas. La Meloni ha cambiado su discurso para poder ganar las elecciones de una manera holgada, como así ha sido, pero es lo que es y tiene las ideas que tiene: las de un gato rabioso. A su lado, Abascal nos va a parecer un monje benedictino. Pero cuidado con Macarena Olona, que, según ha dicho, tiene financiación para echarse adelante y crear, ahora sí, un partido de ultraderecha de verdad en España. No la creo, sinceramente, porque esta mujer es, por muy brillante que sea, una fantasma acabada, así que no hay por qué preocuparse nada más que lo justo. Le va a venir bien el triunfo de la italiana, claro está. Pero, ¿por qué ocurre todo esto y estamos como estamos en España y en Italia? Porque, al menos en nuestro país, la izquierda ha corrompido las instituciones de tal manera, que el pueblo en general ha dejado de creer en la democracia, aunque sigamos votando; cada vez menos, eso sí. Tan podrida está la izquierda en España, que gobierna con el Partido Socialista, que si alguna vez fue de izquierdas, acabó siendo una formación de centro liberal con Felipe González, y ahora no se sabe muy bien lo que es. Muchos de los de izquierdas de verdad andan pidiendo el indulto de Griñán, o sea, que se entierre la corrupción socialista, que no la de la derecha. Como todo está podrido y la ultraderecha siempre acecha, hoy nos hemos despertado con el triunfo de la Meloni, que dará alas a la derecha populista española. Ya tienen, pues, en el Partido Socialista la justificación perfecta para seguir desenterrando el franquismo y el fascismo. Es el momento de hacerse monje o de irse de España. Aunque pensándolo bien, lo que tenemos aquí no es muy distinto de lo que ha pasado y va a pasar en Italia, Polonia o Hungría. No sé de qué nos asustamos.