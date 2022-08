Las encuestas favorecen a Feijóo y todo parece indicar que será el nuevo presidente del Gobierno. A pesar de que van a por él tanto los socialistas que temen perder el cargo, como esos mercenarios del periodismo que ya ni disimulan. El líder gallego va a vivir un infierno de aquí al año que viene. Sánchez sabe ya que lo tendrá difícil porque tras el verano vendrá la anunciada recesión económica, con los distintos colectivos del campo y la ganadería ocupando carreteras y ciudades, la inflación subiendo como un cohete y el dinero europeo mermando.

No agotará la legislatura ni loco, porque si tiene alguna posibilidad de seguir en la Moncloa no puede esperar a que llegue lo que se nos viene encima, sino convocar antes elecciones y aprovechar que todavía lo soportan tanto podemitas como nacionalistas, sin duda porque les interesa en la Moncloa. Pero cuidado, que con Sánchez no está nunca todo perdido, porque es un superviviente nato y como quiere seguir pondrá toda la carne en el asador y todo el dinero que haga falta poner, porque tiene buena cartera.

¿Por qué creen que está sobreviviendo a una pandemia, el volcán de La Palma, una inflación tan canalla y la guerra de Ucrania? Porque sabe rentabilizarlo todo políticamente, lo que indica que no es tan patán como pregonan sus contrarios. No olvidemos que es el líder socialista peor tratado en las urnas, de los que han llegado a la Moncloa. Pero ahí lo tienen, que no se pone malo nunca. No hay manera de tumbarlo y alguien así, con esa fortaleza, como además carece de principios morales y escrúpulos, puede apolillarse en el poder. Estará el tiempo que quiera estar. O sea, que no vendan los populares la piel del oso antes de cazarlo, porque las garrapatas solo abandonan el perro cuando quieren.

Sánchez no es que esté pensando en irse o dejar que lo echen con facilidad. Está estudiando cómo acabar con el tirón de Feijóo y, como estamos viendo, ha lanzado a sus ministros, ministras y ministres contra él de una manera salvaje. Contra él y contra Isabel Díaz Ayuso, que son las únicas personas que lo podrían echar del trono. La estrategia es ir a por los dos líderes de la derecha, pero enfrentándolos. Hasta están hablando bien de Pablo Casado, con la que le dieron al buen hombre, para desestabilizarlos y que bajen en las encuestas, sobre todo Núñez Feijóo. Cuidado con Sánchez, que vino para quedarse.