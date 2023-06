¡Que vienen los malos!

Llevaba tiempo diciendo en esta columna diaria que el PP acabaría gobernando con Vox donde hiciera falta, porque es lo más lógico. No va a gobernar con Unidas Podemos y menos ahora que se van yendo a la porra. Si ayer vimos cómo están de ofendidos la ministra Pilar Velatorio y otras notabilidades socialistas y de la izquierda en general, lo que nos espera el sábado puede ser de órdago. Y el día 23 de julio, la noche de las elecciones generales, cuando ya sepamos que los dos grandes partidos de la derecha se tendrán que entender si quieren echar a Sánchez de la Moncloa, y eso va a suceder sí o sí, salvo que el PP gane por mayoría absoluta, que está dentro de lo posible, y no necesite pactar con el partido de Abascal. No entiendo la actitud de los socialistas ante la llegada de esto, de que Feijóo y Abascal se entiendan, cuando ellos se han entendido con partidos como Unidas Podemos, Esquerra Republicana o EHBildu. Cuando ellos lo hacen es algo democrático y ajustado a derecho, pero no cuando lo hacen otros partidos.

Tienen que estar preparados para cualquier cosa, porque la izquierda no está en buen momento para dejar el poder, algo de lo que no nos vamos a sorprender en España. Ya están viendo cómo se aferran los podemitas a la mamela, peleando con uñas y dientes por ir en las listas, lo que les seguiría dando la posibilidad de estar en Congreso, que significa buen sueldo, coche oficial, móvil caro gratis y otros beneficios. No crean que les asusta que pueda gobernar la derecha por lo que nos puedan hacer a los ciudadanos en general, sino porque se tendrán que ir al paro a pelear por la vida en la calle, que está cada día más cara. Ya no cuela eso de que vienen la ultraderecha, el dóberman y el franquismo, porque los españoles, como dicen ellos mismos cuando ganan, somos ciudadanos con criterio. “Somos una gran democracia”, decía Zapatero el pasado lunes en la Cope, salvo cando los españoles votan a la derecha. Una democracia madura cuando evitamos que un señor que vejó a su mujer hace dos décadas no entre en el nuevo Gobierno de Valencia, pero no si nos ponemos en contra de que vayan etarras en las listas de Bildu, porque hay que mirar hacia adelante y ayudar a que cierren las heridas.