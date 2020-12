Quedarse en casa por Navidad o la maravillosa oportunidad de susurrar ‘te quiero’

Estamos punto de meter la pata. Otra vez. No aprendemos.

Es cierto que la Navidad es un tiempo familiar; es cierto que la Navidad invita a la fiesta entrañable (a unos) y a la fiesta salvaje (a otros); es cierto que en Navidad nos hacemos kilómetros sin rechistar para poder estar junto a los seres queridos; pero es igual de cierto que este año nos deberíamos quedar en casa. No pasa nada si un año debemos limitar nuestros besos, nuestros abrazos y nuestras sonrisas en vivo y en directo. Pero a cambio podemos decir tantas veces como queramos esos ‘te quiero’ que tanto trabajo nos cuesta susurrar o gritar sin pandemias por medio; podemos sacar partido a nuestros teléfonos móviles conectando con todos y en cualquier parte del mundo; podemos disfrutar de los que viven más cerca y charlar y bailar y leer junto a la misma ventana y cantar esa canción que recuerda a aquel verano que casi se nos había olvidado.

Los ancianos siguen en peligro y tenemos que cuidar de ellos. En realidad, todos estamos en peligro, en grave peligro. Porque el SARS-CoV-2 sigue aquí, con nosotros, causando estragos. Debemos seguir siendo cuidadosos para que después de las navidades no tengamos que lamentar cientos de muertos a diario, para que las cifras de contagios no nos produzcan angustia, para que nuestros sanitarios no tengan que volver a enfrentarse a la muerte tan de cerca y tantas veces al cabo del día. Sería la segunda ocasión que, después de hacer un gran esfuerzo, fastidiásemos todo sin remedio.

Estamos a punto de meter la pata. Si no somos capaces de hacer lo que debemos durante las navidades estaremos poniendo, también, en peligro la Semana Santa, la Feria de abril y cualquier cosa que forme parte de nuestra anhelada y lejana normalidad pre-pandémica. Hagamos lo que tengamos que hacer sin seguir los planes de los políticos que siguen pensando en cómo no perder demasiados votos y no dejan de dar bandazos sin parar. Hagamos caso al sentido común y pasemos las próximas fiestas en casa disfrutando de nuestras familias o de nuestros amigos más cercanos, limitando las salidas y los contactos. De cualquier otro modo, estaremos condenados a sufrir una tercera oleada de esta pandemia tan criminal.