Querer votar y no poder hacerlo

Si cientos de ciudadanos españoles no pudieran ejercer su derecho al voto el próximo domingo, como parece que va a suceder, por el capricho de Sánchez de convocar las elecciones el 23 de julio, sin duda buscando un beneficio, sería un resultado claramente manipulado. No creo que en ningún país democrático del mundo, serio, ocurra algo así. No estamos hablando de unas decenas de votantes, sino de casi medio millón. ¿Sabía Pedro Sánchez que podía pasar algo de esto? Sin la menor duda. Le interesa que no vaya mucha gente a votar y sabe quiénes sí y quiénes no se pueden permitir irse de vacaciones en nuestro país. Sea el resultado que sea, siempre serán unas elecciones poco limpias y con la más que justificada sospecha de que ha habido mala intención en la elección de la fecha. Por otra parte, están los debates televisados de los distintos candidatos. El líder de la derecha y, según todas las encuestas menos la del CIS, claro ganador de estas elecciones, no estará esta noche en el de Televisión Española, y esto no hay quien lo entienda porque es la televisión pública del país. Pero claro, Feijóo sabe que puede ser una encerrona, como esa de hace unos días en la que una periodista le corrigió unos datos erróneos sobre la revalorización de las pensiones. Más que una entrevista de unos periodistas a un candidato, parecía un juicio a un narcotraficante. Pero es que el planteamiento del debate de esta noche en la pública era enfrentar a la izquierda con la derecha, cosa de bloques, para poner a Feijóo junto al líder de la llamada ultraderecha. El progresismo contra el regreso a una España en blanco y negro. Es muy triste que el líder de un partido con millones de votantes no se atreva a ir a un debate en la televisión pública, porque sabe que van a ir a por él con malas artes. ¿Qué se puede esperar de esa casa, con los sindicatos de esa misma casa diciendo que hay que parar el domingo a la ultraderecha. El debate de esta noche le puede interesar a Abascal, que es un tiburón y se puede comer a dentelladas a Sánchez y Yolanda Díaz. Él sí puede arañar votos, pero Feijóo tenía que correr un riesgo innecesario, con las encuestas totalmente favorables. Y como no parece tonto, dijo que no iba.