Quién cuida de quienes nos cuidan

No hay nadie más humano que quien cuida de un enfermo. Porque precisamente en la desesperanza lánguida de la vida en cuarto menguante es donde radica la esperanza luminosa de que no solo somos espléndidos animales ni máquinas funcionales, sino siempre algo más que se demuestra en esa preocupación por la otredad en sus últimas circunstancias. Pensar además que la mayoría de estos cuidadores son cuidadoras y que lo hacen gratis, por un simple vínculo de la sangre convertida en símbolo, termina de convencernos de que sí, de que hay un hilo de esperanza en que no todo está perdido, aunque tantas veces lo parezca. Ahora toca subrayar todo esto y ponerlo en valor incluso tangible. Hablo de precio mundano, del vil metal. Porque nadie se ha puesto a calcular cuánto gana el mundo, no de valor imperecedero, sino de billetes corrientes, gracias al trabajo desinteresado de tanta gente dedicada a cuidar a quienes de otro modo hubieran perdido su propia dignidad de personas de las que nadie espera ya nada en un mundo acostumbrado a la simple e inhumana transacción.

Decimos todo esto un día después de la jornada dedicada mundialmente a las personas cuidadoras, pero no vamos tarde, porque también ellas se dedican hoy a esa entrega gratuita, total, sin dobleces a quienes dependen de su cariño. Algún día seremos conscientes de cuánto les debemos, y entonces no habrá dinero en el mundo para pagarles. Menos mal que tampoco ellas están acumulando intereses.