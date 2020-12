¿Quién mató a Maradona?

¿Maradona murió, lo mataron o ambos factores? ¿Lo mataron entre todos y él solito se murió? Es que he estado observando el fenómeno desde que se fue a otra dimensión el llamado Pelusa y en lugar de escribir cuando debí hacerlo lo hago ahora porque estoy convencido de que los humanos tenemos un problema central con los humanos mismos y ese problema se acrecienta mientras más famoso o popular eres.

La proyección a través del otro es eso que el sujeto lleva a cabo cuando no ha sido capaz de alcanzar la condición del otro o un estatus parecido, he ahí uno de los efectos del éxito; el que imita al famoso se pone una camiseta con el nombre de su ídolo, con su número en el caso del astro argentino, se peina, se viste como él y fíjense, lo convierte en su astro, en su luz, en su camino a seguir, pasando por alto los posibles defectos del admirado, ¡es tanto lo que lo necesita!... “El mejor futbolista del mundo es Fulano o Mengano pero no Maradona porque Maradona es Dios”, decían algunos argentinos, miles de personas en Argentina -podría haber sucedido en cualquier lugar del mundo- que han demostrado la necesidad de un astro para poder vivir porque a ellos vivir por sí mismos les cuesta.

Y ahora échenle a un modestísimo niño y joven de un barrio marginal la responsabilidad de ser Dios, nada menos que “la mano de Dios”. A mí me parece que si existe Dios y Maradona ha llegado ante él le habrá dicho a Dios “toma tu mano que estaba de ella hasta las narices”. “Gracias -le habrá contestado Dios- precisamente te he llamado ante mí a los 60 años porque estaba harto de ser manco”. Dicen que Franco tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa para que las masas lo consideraran caudillo aún con más pasión y Maradona era la mano de Dios porque metió un gol con la mano y porque jugaba al fútbol como Dios que no sabemos cómo le da al balón, al menos yo no y sin embargo esa necesidad de un dios en la tierra convierte a Dios en un futbolista.

Nos dicen que hay que imitar al Maradona futbolista pero no al Maradona persona. Sin embargo, yo no sé si una faceta iba ligada a la otra, no sé si a Maradona le faltó ese esclavo que iba en la cuadriga romana acompañando al gran vencedor de batallas que entraba en Roma entre vítores del pueblo y para que no creyera que era la mano de Dios el esclavo le musitaba al oído: “Recuerda que eres mortal”. ¿Cómo aguantar el precio que te pide el pueblo saliendo desde lo más humilde? Millones de personas diciéndole a alguien: “Oye, tienes que vivir por nosotros, nosotros no tenemos tu regate, tu talento, tu dinero, tus coches, queremos ser como tú pero o no podemos o preferimos verte en la tele o en el terreno de juego mientras devoramos un bocata y una cerveza a hacer el esfuerzo que tú has debido hacer”.

Maradona es envidiable y todos los Maradonas del mundo porque llevan a cabo un servicio público de primer orden, ejercen de faro en las tinieblas, de profesores, de somníferos y de terapeutas y eso no tiene precio para la sociedad pero sí a veces para quien lo protagoniza. Rafael Gordillo y Rafael Nadal tuvieron quien les dijera “recuerda que eres mortal”. ¿Lo tuvo Maradona? Porque hay que tenerlo, la dictadura del proletariado existe, la dictadura del pueblo existe pero no como la pensó Karl Marx sino precisamente existe porque la de Karl Marx era pura ilusión, el pueblo -así, tomado como una gran masa de personas- no quiere implantar una dictadura, quiere ser Maradona y si le es posible también anhela poseer la mano de Dios, eso sí, sin sacrificio apenas, “aprenda inglés sin esfuerzo” y “adelgace mientras duerme”, he ahí una de las características del mundo de hoy.