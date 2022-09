¿Quién paga el pato en Doñana totalmente seca?

Matalascañas tiene agua en sus piscinas y Doñana está completamente seca. Matalascañas riega el césped plantado en sus urbanizaciones y Doñana se ha quedado sin agua incluso en sus lagunas de carácter más permanente, como la denominada laguna de Santa Olalla. Se ha venido abajo la cadena trófica del ecosistema de Doñana, por la enorme reducción de agua en las áreas de marisma, la gran disminución en el número de aves acuáticas que pasan en ella el invierno, su raquítica tasa de reproducción al encontrarse con inhóspitas condiciones de vida al desaparecer los humedales. Mientras que en el entorno ha proliferado de modo enorme la implantación de invernaderos para producción intensiva de fruta cuyo sistema de regadío se nutre del gran acuífero subterráneo de Doñana. La cadena de distribución de fresas, arándanos, berries, etc, alcanza media Europa. Los agricultores decentes sufren la competencia desleal de quienes se han subido al carro de esa actividad agrícola mediante pozos ilegales. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acelera la detección y cierre de 467 de esos pozos. Había agua para tanto coladero. La coartada para agujerear los terrenos era la sempiterna monserga: ya se encargará la Naturaleza de sostenerse a sí misma. El equivalente al 'Dios proveerá'. Tanto va el cántaro a la fuente que ya es Doñana un pozo seco, un equilibrio ecológico roto. El fracaso en la gestión es un ridículo de resonancia global.

Si el periodo otoño-invierno que ahora se inicia es tan parco en lluvia como los años precedentes, y se agudiza la desaparición de los humedales, tanto los permanentes como los estacionales, se consumará un círculo vicioso de un año en el que aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces habrán perdido el norte para sobrevivir en Doñana. Pero no lo olvide: sí había agua para llenar piscinas y para regar el césped en Matalascañas, que pertenece al término municipal de Almonte. En numerosos municipios andaluces están en vigor desde hace meses restricciones en el suministro de agua a la población, así como prohibiciones para usos que no son imprescindibles. No ha sido así en el área circundante a la Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Ni siquiera tras la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por no realizarse una gestión sostenible de las aguas subterráneas. Ni tras la amenaza de la Comisión Europea de sancionar a España por desproteger el ecosistema de Doñana.

El ecosistema institucional, administrativo, científico y social vinculado a Doñana es abundante: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Gobierno de España, Parlamento de España, Junta de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Diputación de Huelva, Diputación de Sevilla, Parque Nacional de Doñana, Parque Natural de Doñana, los 14 municipios englobados en la llamada Área Socioeconómico del Espacio Natural de Doñana y de la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera, Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Consejo de Participación de los Espacios Naturales de Doñana, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Fundación Doñana 21,... Balance: Doñana en estado crítico, porque no se han tomado las decisiones esenciales para salvaguardar que su acuífero subterráneo mantuviera el volumen de agua que sostiene el ciclo natural de los ecosistemas terrestres de Doñana.

Nadie pagará el pato. Se le endosará la responsabilidad al cambio climático. Y algunos investigadores dirán en el siglo XXII que Doñana fue otrora un paraíso natural.