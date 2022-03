Ante el secretismo y el gobierno a lo Juan Palomo de Pedro Sánchez, uno puede especular con lo que sea. Para mí que los marroquíes quieren invadir Ceuta y Melilla y don Pedro ha tenido que dejar al Sahara, antiguamente español, solo, caminando por las arenas, como Kung Fú, el de mis tiempos, el de la serie ésa sobre la que la gente inventó tantos chistes de Kung Fú con el maestro que tenía cataratas. Es lo que tiene la filosofía, que mucho pensamiento y mucha frase poética con lo que arreglar el mundo y luego no sabe curar unas simples cataratas y el maestro veía menos que Rompetechos.

Dice el exministro García-Margallo desde Abc que “cambiar así la postura sobre el Sahara Occidental es algo que ni Franco se atrevió a hacer”. Claro, es que Franco estaba muriéndose, de lo contrario, me parece a mí que la famosa Marcha Verde del ejército marroquí no hubiera marchado tan airosamente. Creo que Franco, que era mucho más autócrata que Sánchez, no hubiera permitido ese chuleo que Marruecos se trae con nosotros, con una embajadora en Madrid que dice lo que le da la gana sin que la pongamos de patitas en Rabat por miedo a la reacción del rey moro y su legión de inmigrantes. ¿le habrá dicho un pajarito con turbante a Sánchez que ya que se está poniendo de moda invadir países por el norte de Europa podría pasar lo mismo por el sur, metiendo soldados enemigos en las dos ciudades autónomas españolas en lugar de inmigrantes?

Ahora resulta que el PP -Margallo- desea que se llegue a un acuerdo para que el Sahara y sus gentes puedan ser autónomos conforme a la resolución de la ONU que nadie respetaba, hasta las asociaciones de amigos de Sahara y del Frente Polisario casi habían desaparecido, esa enorme y horrible pintada a favor de los saharauis que estaba junto al río según iba uno para Triana por el puente, que la borraban y volvía a aparecer, pasó a mejor vida. Por otra parte, me consta que algunos dirigentes del Frente Polisario se han acomodado bastante a su situación y que los campamentos del Sahara se han convertido en una especie de Meca para los progres que deseen presumir de solidaridad. El PP se vuelve progre en cuanto Sánchez se ha vuelto PP ante el enfado de Podemos que, sí, se enojará mucho, pero está calentito en el poder porque, claro, por muchas barbaridades y puenteos que les haga Sánchez, seguro que creen que siempre será mejor que esté la “izquierda” en el gobierno a que lleguen los neofachas PP-Vox.

La OTAN no tiene la obligación de ayudarnos si invaden Ceuta y Melilla. Según el artículo 5 del Tratado de Washington , el texto fundacional de la organización, los Estados miembros responderán de manera conjunta a cualquier ataque armado contra el territorio de uno de ellos. Sin embargo, el artículo 6 especifica que la defensa colectiva solo se podrá aplicar cuando dichos ataques tengan lugar en Europa o Norteamérica, o territorios insulares del Atlántico al norte del Trópico de Cáncer. Siguiendo estos criterios, el tratado no ampara a las ciudades españolas en el continente africano; tampoco al archipiélago estadounidense de Hawái, que está en el Océano Pacífico. Por el contrario, las islas Canarias sí quedan cubiertas por el paraguas de la OTAN puesto que, pese a estar geográficamente en África, son territorios insulares al norte del Trópico de Cáncer.

¿Mira que si Sánchez ha dado el volantazo por eso? La OTAN nos dejaría solos, bueno, nos mandaría rifles, rezos, manifestaciones de solidaridad y alimentos recogidos en las iglesias católicas. Y rifles y demás cacharros de combate ya veríamos, depende de lo que ordenara EEUU, tan amigo de Marruecos, que apenas dijo nada cuando aún no hace mucho nos invadieron 10.000 inmigrantes como represalia por un saharaui subversivo que estaba atendido de Covid por la Seguridad Social.

Si Sánchez sabe que para los medios progres aquello no fue una invasión ordenada por el rey marroquí sino una oleada de desarrapados a los que hay que acoger como sea y además es consciente de que los españoles a lo peor no iban a ser como los ucranianos de cojonudos porque ahora más que nunca existen las autonomías más que España; si Sánchez es consciente de que no íbamos a tener a favor una máquina internacional mediática propagandística como la que está disfrutando Ucrania -porque también eso lo lleva EEUU-, si Biden no lo llama ni para darle agua, no me extraña que el hombre se haya lanzado a reverenciar más al rey islámico que al español. Y, además, que Sánchez desde que le pasó lo de los 20-30 segundos de “conversación” con Biden está deseando que el presidente USA, guía espiritual del mundo, lo invite a torrijas con milk en la Casa Blanca.