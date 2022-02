Quiero ser un loco

Ahora que hemos matado a Dios, como dice Nietzsche, que la gente ya no cree en unas leyes divinas y en unos artífices en la Tierra de sus órdenes (la curia), pareciera que la gente necesitara otra religión, otro código, otro mástil al que aferrarse. Es el miedo a la libertad. Lo veo en aquellos que se enorgullecen de cumplir las leyes a rajatabla, su nuevo dios, su nuevo evangelio, su nueva (divina) ley. Veo a tanta gente perdida, que me pregunto cómo es que no se suicidan (Camus: «No hay más que un problema filosófico: el suicidio»).

Ahora que hemos matado a Dios y que nos hemos erigido en los dioses únicos sobre la tierra, el hombre como ser supremo, ¿qué vamos a hacer con nuestra Libertad?

Es el momento de, libre de ataduras, dar el gran SÍ a las cosas. Cuidado con seguir la inercia de los tiempos en los que la religión construía la moral.

Inercia. Cuidado con las inercias irreflexivas. Cuidado con la moral católica castradora; cuidado con la moral protestante angustiosa y laboriosa; cuidado con el hombre consumista desorientado; cuidado con el ateo que cree que todo está permitido. ¡Construyamos un hombre nuevo con los valores trastocados! ¡Seamos locos!

Actuemos siempre de tal manera que podamos querer que nuestra decisión se repita eternamente. («El eterno retorno» como modelo de estrategia moral).

¿Qué volverías a hacer una y mil veces? (Goethe: «Detente instante, eres tan bello»).

El problema de nuestra moral es que actuamos sabiendo que todos los hechos son pasajeros. Realizamos los actos sabiendo que existe una circunstancia atenuante: su fugacidad. (Y más hoy en día con la caducidad acelerada de todo en Internet).

Decir ‘sí’ a la vida implicaría concentrarse y concienciarse en conseguir que todos nuestros actos nos gustaran tanto que no nos importara repetirlos eternamente.

Por el contrario, la fugacidad de la vida, sin juez postrero ninguno, nos construye una coartada fácil. Como va a pasar, paso.

Si queremos aprovechar la libertad debemos ser capaces de construir un hombre nuevo, sin ataduras a reglas no elegidas. Pero primero tenemos que descubrir cuáles son. Revisar qué mecanismos crearon nuestra conciencia, nuestra ideología, nuestros miedos, nuestras rutinas. Ser un loco es mi proyecto, hacer de mi vida una obra de arte. Buscar, indagar, pensar, probar, conocer, viajar, no tener miedo. Decir sí. Que cada cosa que haga me encante repetirla, que la búsqueda no pare.

Tengo la obligación de ser libre aquí: lo que hago con mi vida es una decisión de la cual soy el único responsable. Llámame loco, si quieres.