Rafael Montesinos: un respeto a su memoria, por favor

No es que pretenda que lo declaren santo porque santo no era Rafael, pero de ahí a olvidarlo casi completamente -pongamos que era por el virus-, colocar debajo de la inscripción de azulejos que lo recuerda un horrible logotipo empresarial y más abajo una pintada, tampoco. Rafael Montesinos, la reencarnación de Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los grandes especialistas en el poeta de las Rimas que nació algo más allá, en la calle Conde de Barajas, ambos pertenecientes a la parroquia de San Lorenzo. Montesinos, que se lo llevaron a Madrid en 1941 y jamás olvidó Sevilla (“He vivido cuatro días; tres no fueron sevillanos. Llevadme a la tierra mía”). Montesinos, con sus jardines poco antes de la entrada al puente de Triana desde Sevilla, inaugurados en 1995. Le pusieron esos jardines porque vivió en la calle Reyes Católicos, cuyos balcones daban al río, frente a Triana... “Balcón de mi adolescencia, / balcón, / de todo lo que yo he sido, / sólo tu altura quedó. / ¿Quién te pone ahora visillos / donde puse el corazón?”. Rafael Montesinos, Premio Ateneo de Madrid, Premio Ciudad de Sevilla, Premio Nacional de Ensayo por una de sus investigaciones sobre Bécquer. Montesinos, Hijo Predilecto de Andalucía, autor del impresionante libro de poemas De la niebla y sus nombres, tratado así en su ciudad. Hay que levantar bien alta la voz por estas cuestiones porque los hijos ilustres de Sevilla empiezan a no merecer a sus autoridades ni a nosotros sus paisanos.

1995. Rafael Montesinos «agarrado» a sus jardines. Le acompañan, entre otros, Ramón Reig, Miguel Sánchez Sobrino y Antonio García Barbeito. Archivo de Ramón Reig/El Correo.

Una veintena de libros de poemas editados, cuatro en prosa con temas centrados en sus vivencias y en Andalucía, y tres de ensayo entre ellos el magnífico La semana pasada murió Bécquer. Gracias a Rafael sabemos, por ejemplo, que la famosa rima A Elisa no es de Bécquer sino de su imitador Iglesias Figueroa. El Colectivo Cultural Gallo de Vidrio, con el impulso del amigo de Montesinos, el profesor, periodista y poeta José Manuel Gómez y Méndez, le mostró su admiración con ese recordatorio en la fachada de su hogar natal, ahora deslucida por una ilustración que no merece el lugar histórico en el que se halla. Tampoco se ha respetado la puerta de entrada a una casa sevillana que, como dijo el poeta, contaba “con cancela, patio y palmera”. Los autores de algo tan incoherente pertenecen a la empresa Taüver ( https://www.tauver.com/ ) cuyo eslogan es: “El compromiso de hacer las cosas bien”. No lo dudo, se dedica a la decoración, su web afirma que se trata de “una empresa especializada en el sector de muebles de cocina y armarios de alta gama”. Pero en este caso ha cocinado un plato de mal gusto para colocarlo en la fachada de la casa natal de un autor de alta gama para el patrimonio de Sevilla. Claro que la responsabilidad última no tiene porqué recaer en la empresa sino en las autoridades municipales que hacen la vista gorda ante este escenario.

Detalle del recordatorio del nacimiento de Rafael Montesinos y una parte del logotipo. El Correo.