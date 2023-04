Raquel Bollo y Alba Carrillo: Chabacanería y listas de vetados

Como todo el mundo ha podido leer en las redes sociales y en diversos medios, Mediaset está confeccionando una lista de personas que no pueden ser nombradas en los programas de la cadena, que no deben ser motivo de debate, que no existen. La lista de apestados televisivos es larga y va creciendo. Aunque, para mi gusto, poco a poco.

Si se veta a Alba Carrillo qué razón existe para no hacerlo con Raquel Bollo. Esta mujer lo único que hace es facturar por decir sandeces, gritar, mostrarse agresiva y poco más. Una colaboradora del programa Fiesta (ese bodrio presentado por Emma García que demuestra cada domingo lo mala profesional que se puede llegara a ser) ha dicho que Raquel Bollo es una chabacana y una verdulera. Tiene toda la razón.

Si se veta a cualquier persona de este mundo y, por el contrario, seguimos sufriendo al tener que soportar a Paz Padilla, Kiko Matamoros o Kiko Hernández, queda demostrado que la lista de vetados es una pantomima sin sentido alguno.

Deberían tratar de hacer listas para eliminar a los indocumentados, a los violentos, a los incultos o a los que necesitan del escándalo para lucir en la pantalla. Que dejen a los que tengan chispa y sean divertidos. Que vuelva Alba Carrillo, con eso nos conformamos. Y es que soportar a uno que come bocadillos y a su pareja que rebosa maldad, soportar a los hijos de Raquel Bollo o tener que escuchar la opinión del amigo de no sé quién, se me hace bola y eso.