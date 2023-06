Raquel, Manuel y Alma Bollo, su mala educación, Alexia y Yaiza arrepentida

Supervivientes 2023 nos está dejando algunas cosas más que interesantes. Además, suelen ser entre patéticas y dolorosas, entre indignantes y prescindibles.

Alexia (colaboradora de varios programas emitidos por Mediaset) ha estado unos días en los Cayos Cochinos haciendo el papel de ‘fantasma del pasado’ (creo que lo llaman así). Ha compartido unos días con los participantes y se ha vuelto para España. No ha sido nada del otro mundo aunque sí hemos podido constatar de forma definitiva que el hijo de Raquel Bollo, Manuel, es un ser maleducado, prepotente y retorcido. Ya le hemos visto en acción durante semanas mientras estaba concursando, pero era necesario saber si lo que habíamos visto es producto del hambre y la presión o si, por el contrario, es que este sujeto es lo que parece. Al ver a Alexia le dijo que le veía muy morena y muy guapa, pero de supervivencia muy justita. A esto se le llama micromachismo (a un hombre no le hubiera dicho esto) y un maleducado que juzga lo que hacen otros siendo un tuercebotas. Tanto la madre como los dos hijos, han demostrado ser de una calaña de baja estofa que llama a los demás ‘payos, repayos’ de forma más que despectiva. Si a mí se me ocurriera decir que estos tres individuos son ‘gitanos, regitanos’ con tono insultante cerrarían este periódico por racista. El bochorno que causa escuchar los gritos de la madre, el discurso prepotente del hijo (debe creerse alguien imprescindible en la vida de todos nosotros) y el retorcido discurso de la hija, es descomunal.

Por otra parte, la sorpresa la ha dado Yaiza (sí, esa mujer que rebosa mal carácter, despliega un mal rollo imponente y un cinismo casi ridículo) al decir que para ella el ganador de esta edición de Supervivientes debería ser Asraf. Así, sin vaselina ni nada. Esto es una cosa maravillosa. El que haya seguido el desarrollo del programa sabrá que el odio por Asraf de esta mujer ha sido impresionante. Pero nada, hay que seguir en la tele y ser la mala de la película tiene un recorrido más corto que largo. Esta mujer es astuta y cambia de estrategia por si cuela.

El programa llega a su final y los favoritos del público ya están muy claro. Tengo la sensación de estar a las puertas de la final porque, tras la próxima expulsión, me dicen que meterán a los que queden en el avión de vuelta para hacer una final larga y deslumbrante.

Ya veremos si el macutazo es de los buenos o una patraña más. Ya veremos.