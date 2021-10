Recochineo socialista iberdrolano

Lo del fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona por Iberdrola, como vicepresidente de la empresa, es puro recochineo socialista, por no llamarlo directamente mafia. Precisamente cuando más nos están mangando el Gobierno y las eléctricas, que manda bemoles la cosa. ¿Estáis cabreados? Pues vamos a colocar a otro de los nuestros, los sociatas, en Iberdrola, con toda la cara del mundo. ¿Recuerdan cuando Sánchez le dijo a Risto Mejide que la solución a las puertas giratorias era cerrarlas? Sería la del retrete de la Moncloa. Este Antonio Miguel Carmona es el mismo que en una asamblea del partido reconoció orgulloso que iba a las tertulias de televisión enchufado y que lo hacía para decir lo que le ordenaran sus jefes, de ahí que siempre estuviera mirando el móvil. Es también el mismo que en una reunión del Grupo Parlamentario en el año 2000, propuso la erradicación de todo tipo de privilegios de los representantes públicos. Y el mismo que dijo que hay personas que tienen valor y personas que tienen precio. “Yo no tengo precio”. Ahí lo tienen, de vicepresidente de Iberdrola, en plena agresión a los ciudadanos con la luz más cara de la historia. Curiosamente, el día de la noticia de su nombramiento pegó el kilovatio un bajón considerable, algo que aprovechó Yélamo, el nuevo manijero de La Sexta Noche, para decir medio en broma que ya se notaba el mando del socialista. Pero lo dijo, sabiendo que siempre hay tontos que se lo tragan todo. ¿Cuánto va a ganar al año Antonio Miguel Carmona, el verdugo de los corruptos de partidos que no sean el suyo? Lo que un buen médico no ganaría ni en diez años. ¿Mérito de este hombre? Tener el carné de un partido que es una agencia de colocación y que lleva décadas gobernando y engañando a los trabajadores. Hay que tener mucho forraje en las tripas, y este lo tiene, para aceptar un cargo así en un momento como el actual y después de lo que ha venido diciendo desde que está en la política. A ver cuántos carnés del PSOE se rompen hoy.