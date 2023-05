Recomendación para este domingo: Los Palacios vive la VI ruta del caracol hasta el 31 de este mes

Mucha es la actividad de este pueblo sevillano en las ultimas semanas. Ya se entrego por parte del ayuntamiento la cantidad recaudada en la carrera rosa de la mujer a la lucha contra el cáncer y los mas pequeños viven la romería infantil de san Isidro Labrador, les recomiendo visitar las carretas que han configurado los pequeños y que son todo un trabajo de pura artesanía y donde se demuestra que la afición por este tipo de eventos corre por las venas de los mas pequeños. Y ahora un poco de buena gastronomía: Un total de 15 establecimientos participan en la sexta edición de la Ruta del Caracol de Los Palacios y Villafranca. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Empresarios Palaciegos, Asepavi, con la colaboración del Ayuntamiento. Los clientes que consuman esta tapa de la primavera tan popular en la comarca, en cualquiera de los establecimientos adheridos, podrán participar en diversos sorteos. La cita se prolongará hasta el 31 de mayo. El objetivo de esta es dar protagonismo a un plato típico de esta época como son los caracoles, muy bien elaborados, por cierto, por las cocinas de los bares y restaurantes palaciegos, al mismo tiempo que se contribuye a dinamizar y fomentar la gastronomía local y el buen hacer del sector hostelero del municipio. Cada año son muchos los sevillanos que se acercan hasta Los Palacios y degustan este tipo de tapa con ese guiso especial y bajo secreto de los propietarios de los establecimientos para que el toque ultimo de cada guiso, no salga de sus paredes. En esta edición, son cinco establecimientos más los que participan con respecto al pasado año, un total de 15: Bar Moral No ni ná; Abacería Hermanos Hervás y Restaurante Hermanos Hervás La Pachanga; La Abuela Crista; la Cervezería con Z; Bar Cadena; Taberna Pico Reja, La Nana Bar rincón; Venta El Minutero; Taberna La Liebre; El Pícaro de Tapeo; Bar Rocío; Abacería Sin Cazuelas, Bar Morillo y Restaurante “Entre horas”. El presidente de esta asociación y el responsable del evento, comentaban en la presentación de esta cita gastronómica que la gastronomía es un gran reclamo en Los Palacios y Villafranca que acoge la visita de muchos vecinos de otros puntos de la provincia para disfrutar de nuestra cocina y nuestros platos, entre ellos, los caracoles. Todos coincidían y el propio delegado que el orgullo que supone contar con una gastronomía como la palaciega y de lo bien que elaboramos los productos de nuestra huerta. Además, la época del caracol es muy esperada en Los Palacios y Villafranca y animó a todos los palaciegos a que participen en ella. En la cartelería de la Ruta del caracol hay un código QR para conocer más información sobre los establecimientos adheridos a la iniciativa y para participar en el sorteo de 4 cenas por valor de 60 euros. De todos es conocida la gran fama gastronómica que tienen Los Palacios y las muchas iniciativas que se organizan durante todo el año para no parar de fomentarla y que sigan la gente de fuera del municipio a visitarlo. Así pues, para unos buenos caracoles Los Palacios y Villafranca les están esperando.