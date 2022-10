¿Regresan los cabales?

Hace ya un par de años que vengo observando algo que me gusta: el regreso de los cabales, de los puristas, al cante flamenco. Aunque no le guste al Niño de Elche, Rocío Molina o Israel Galván, es algo positivo. Paco de Lucía solía decir en favor de los puristas, que a veces le sujetaban la mano para que no picara tanto y buscara más el sabor y la esencia. Siempre fueron muy valorados los aficionados entendidos, esos sabios de lo jondo que fundaban peñas o tertulias y que coleccionaban discos de pizarra o cancioneros. Fernando el de Triana los llamaba “críticos”, en su libro Arte y artistas flamencos (1935), y nombraba no solo a aficionados como Juan Silverio Domínguez Conde, el hijo de Silverio Franconetti y nieto de Juan de Dios Domínguez El Isleño, sino a cantaores o guitarristas no comerciales. Tenían buena consideración entre los artistas profesionales, pero comenzaron a caer en el desprestigio merced a una política chunga de promotores artísticos y determinados artistas o críticos de flamenco. Les pongo un ejemplo: cuando se crea el consejo asesor de la Bienal, el de la última edición o las anteriores, sobre todo en las últimas ediciones, nunca aparece un solo aficionado de prestigio. Es como si hubiera interés en acabar con ellos, con los grandes aficionados, cabales o puristas, porque son demasiado exigentes y, para algunos mediocres, una rémora. Ninguno está como asesor de ninguna institución pública o privada, que se sepa, y cada día se ven menos colaborando en los medios de comunicación. Con motivo de la desastrosa Bienal de Chema Blanco y Antonio Muñoz, el alcalde de Sevilla, que acabamos de sufrir, parece que los cabales están reaccionando y han salido en defensa del cante tradicional y del baile más clásico. Se están poniendo en contra de las payasadas y los bodrios, que a veces se pagan a precio de oro en la Bienal, como el espectáculo del Niño de Elche (15.000 euros, impuestos incluidos) o el de Rocío Molina, que lo duplicaba. Cuando el flamenco tradicional es atacado por artistas o gestores culturales, el purista o el cabal saca el hacha de guerra. Es lo que está pasando: que los cabales adormilados se han cansado de ataques y están saliendo en defensa de un arte que tiene dos siglos de existencia, más o menos, y que es parte fundamental de la cultura andaluza. Pues qué quieren que les diga: creo que es una buena noticia, respetando otras opiniones. El purista o cabal inteligentes no está en contra de los creadores o innovadores, sino del profesional mediocre que se pasa a las payasadas porque no es capaz de templarse bien por soleá sin perder el compás o la afinación.