¿Reinará Leonor tal y como está el patio?

Lo que más me gustó del Día de la Raza o de la Hispanidad o como quiera llamársele al 12 de octubre es la princesa Leonor vestida de soldada, impertérrita, impasible el ademán, aunque regalándonos a su padre y a los demás una sonrisa de cuando en vez, con esos ojos azules, allí, en la tribuna, viendo desfilar a sus compañeros de armas. Fue una brillante puesta en escena, muy moderna. Aunque se tratara de una monarquía, allí había una mujer joven ataviada con el uniforme que hemos inventado a la vista de que no acabamos de usar bien el cerebro. Leonor, como quiere la paz, se prepara para la guerra, la misma que ha matado en Israel a otra mujer algo menos joven que ella, la sevillana Maya Villalobo, que en paz descanse.

A Pedro Sánchez le dieron el abucheo correspondiente los de siempre, los ultras del PP y de Vox, hoy abucheos y silbidos, mañana, quién sabe, “¿al paredón?”. Había un claro simbolismo también. La España de 1978 -y anterior-, representada por el rey, y la España por venir encarnada por Pedro Sánchez, una España que no sabemos cómo será ni si será. El fiel vasallo y escudero de Sánchez, Juan Espadas, ha calificado a España como proyecto. Vaya, yo creía que era una realidad mejorable mirando al futuro, ahora es un proyecto por desarrollar. Tal y como está el patio, no veo otra salida que un país confederal o federal con república o con monarquía. Con presidente y primer ministro o con reina y demás. ¿Reinará Leonor?

El patio español está como está y sin embargo eso no es lo peor porque España al lado del mundo no es nada, está a las órdenes de los de arriba, el G-7 y todo eso. Hay un país jugando con fuego, Estados Unidos. Me resisto a que en España pudiera darse un golpe de Estado constitucional, si es que eso existe, dadas las interpretaciones diversas de la Constitución que voté en 1978 por disciplina comunista podría ser. Me resisto a que estalle la Tercera Guerra Mundial que tendría su aspecto positivo: sería la última, después de ella tendríamos la paz de los cementerios.

Sin embargo, si tuvimos guerra de Los Balcanes en los años 90 y diversos golpes de Estado supuestamente democráticos en otros países, ya en este siglo, hay que contemplarlo todo y más aún con lo de Gaza e Israel. La invasión de Gaza -que ya lleva decenios funcionando- no es invasión, es “entrada”. Lo de Putin sí fue invasión. Y lo fue. EEUU juega con fuego, literalmente. Se ha propuesto destruir a Rusia colocando a Europa de pantalla y nosotros entrando al trapo a pesar de ser más sabios que ellos, por viejos, por el Viejo Continente. Pero estamos acomplejados porque se supone que USA ganó la Segunda Guerra Mundial (es mentira, la ganó Stalin, lo siento), Occidente remató a un Hitler ya vencido. Y tenemos con USA unas relaciones comerciales de narices, tenemos miedo al cambio.

EEUU le está tocando las partes bajas continuamente a China en aguas marítimas de aquellos lares y lo mismo está haciendo con Corea del Norte. Ha metido en esta preguerra a Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. EEUU lleva apoyando a Israel desde 1948 sin hacer nada sólido por la paz en esa parte del mundo y despreciando los acuerdos de la ONU que no sé para qué la pagamos. Si lo de Gaza llega muy lejos Irán podría intervenir y hasta destruir todas las explotaciones de petróleo que nos abastecen. Turquía también y es de la OTAN. Es lógico que EEUU apoye a Israel, no hay estructura de poder en aquel país en la que no se hayan unido las dos culturas que por ahora dominan el mundo: la judía y la protestante.

Que caminamos sobre bombas de relojería es indudable, que así, con el patio mundial y con el nacional lleno de hojarasca, no sé si Leonor será reina de España y ni siquiera si su padre podrá terminar su cometido, me parece que es normal que me lo plantee. Menos mal que hoy salen más de veinte pasos en Granada a la calle. A este paso solo nos va quedando rezar a esos pasos cuando pasen.