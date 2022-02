Reír o llorar, elijan

Sí, porque, ¿cómo se va a quedar uno igual ante el espectáculo que nos ofrece este mundo interconectado? En otras épocas, como no había globalización, ojos que no veían y oídos que no escuchaban, corazón que no sentía y mente que no se movía. Los habitantes de Itálica agarraban el carro para llegarse hasta Híspalis y echaban un día entero en viaje y gestiones varias. Hoy trincas una bici y vas y vienes en un plis plas, eso a los que les guste el deporte para morirse más tarde, yo prefiero el bus, criar colesterol y morirme antes que, como cantaba Silvio, en Sevilla se suda aunque no se haga nada, incluso en invierno: 20 grados a las 20 horas en los inicios de febrero.

Ya con la edad no apetece tanta tristeza que bastante tenemos encima con la constatación día a día de cómo va llegando la vejez, cómo jode tenerla encima y que se hayan muerto o vayan desfilando familiares y amigos. Por consiguiente, Felipe presidente y santas pascuas, a divertirse a costa de la movida general.

La sociedad del espectáculo se ha asentado definitivamente. Johnson y sus amigos se encerraron en el piso del primer ministro -por ahora- y se liaron a fiestas tendidas, así interpretaron ellos el confinamiento. Se confinaron, cierto, pero muy apretujados y colocados, cuando tenía que correr el aire entre unos y otros. Ahora bien, ¿no ha sido mejor el espectáculo en Las Cortes con la Reforma Laboral? Primero, la Yolanda tenía una reforma, sin embargo, como la UE y la patronal le pusieron peros resulta que tenía otra que había que negociarla, ojo, sin anular la que había hecho Rajoy, esto es, se cocina una tortilla sin romper los huevos, un milagro. Los sindicatos, como venden derechos de los trabajadores y la reforma dice que menos precariedad, la apoyan y así cumplen con sus clientes y con quienes los subvencionan. Los empresarios, como piensan poco en las pymes -mayoría aplastante en el tejido productivo español- también se deciden por el sí y es que cuando uno lee la reforma se da cuenta de que posee expresiones tan generales y vagas que por ahí se cuela de casi todo.

Llega el momento de votarla y el gobierno no pierde por culpa de un señor del PP que vota desde su casa viviendo en Madrid. El hombre estaría decaído y con legañas y no vería bien la pantalla del ordenador. Total, era una ley de nada, sin importancia, para qué llegarse por el curre si el online ha irrumpido para quedarse y te permite votar sin afeitar y con el pijama puesto. El caballero vota, el ordenador le pregunta si está seguro de lo que va a votar, el pepero del online dice que sí y luego dice que no. Ahora a ver cómo lo arreglamos, todo por un absentista al que se le permite no mover los cataplines de casa estando el tío sano, se supone. A ver cómo les exijo yo a mis alumnos presencia en clase, tal y como dispone el rectorado de la US, la semana que viene cuando empecemos la docencia del segundo cuatrimestre.

Se ha roto la correlación marxista estructura-superestructura, esto es, que la derecha sea el brazo político de los empresarios. El PP vota contra los empresarios con tal de no apoyar a Sánchez con lo que Sánchez aparece como el gran defensor de los trabajadores. Los comunistas y postcomunistas por el contrario votan junto a los empresarios. La derecha navarra se va a por uvas y se adelanta a los tiempos que anuncian que aquí lo que hay que hacer es que cada uno vote lo que le dé la gana al margen de los partidos políticos que están anticuados en unos tiempos en los que todo el mundo, a título individual, aspira a ser rey del mambo en soledad y tener sus segundos de gloria, en las redes sociales o en Las Cortes.

Y mientras, en el exterior, Biden manda 3.000 soldados más a las fronteras de Rusia y chulea con sancionar a unos y a otros, empezando por China. Trump era un perro ladrador pero poco mordedor; Biden las mata callando, esto es, contentando a correctos lobbies de poder de todo tipo, desde las feministas hasta los fabricantes de armamento pasando por los homosexuales. Para mí que el tal Biden es la mosca cojonera a la que le van a dar un par de bofetadas bien dadas y lo van a poner en su sitio por más líderes de terroristas que mate ante su fracaso con los talibanes y otros. Lo que hay que preguntarse es qué porcentaje de esas bofetadas nos va a tocar al resto de los mortales. Como esto no lo evite Macron, a quien ya mismo le dan el premio Nobel de la Peace, o Alemania no se plante ante los yanquis de gatillo fácil, siempre lejos de su país, acabamos a guantazos.

Para llorar, sí, pero, mejor tomárselo a pitorreo ya que, en efecto, ahora sí puede decirse con fundamento aquello de “para dos días que vamos a vivir” ...