Relación entrenamiento - crecimiento

Disfruto levantándome temprano para entrenar al aire libre. Con el verano a las puertas, ver la claridad y el cielo azul, mientras corres o haces pesas, te da una sensación de plenitud tan de buena mañana que ¡te llenas de ganas!, lejos de terminar echa polvo (como suele ser la creencia popular) el deporte, renergiza y te hace comenzar la jornada con una actitud física y mental ¡sencillamente, genial!

Lo más chulo de todo es que empiezas a descubrir correlatos entre el entrenamiento deportivo y el “entrenamiento vital”. Por ejemplo, hoy cambié mis mancuernas de 2 kilos por mancuernas de 4 kilos, después de haber estado previamente dos semanas entrenando con las de 2. La sensación, de primeras, es diferente, obviamente notas que te cuesta más levantar las pesas (pero bueno, ¡de eso se trata!) entonces hay que echarle paciencia y no pretender hacer de golpe el mismo número de repeticiones que hacías con el peso inferior. “¡Última repetición! ¡qué satisfacción, lo conseguí!” eso fue lo que pensé en el momento que solté las pesas en el suelo y concluí el entrenamiento, ahí, tumbada en mi esterilla deportiva, sonreía de satisfacción, mientras que por el rabillo del ojo contemplaba las pesas de 4 kilos que también descansaban a mi lado... Si es tan evidente en un entrenamiento físico la necesidad de hacer las cosas progresivamente para que de verdad se asienten los logros, ¿por qué en la vida no aplicamos esta misma lógica?

Entrenamiento vital

Como ya habrás podido comprobar, la vida supone un efectivo entrenamiento continuo. En nuestro día a día, también hay pesas emocionales y pesas mentales, ¡queremos levantarlas todas! y... ¡si es todas a la vez, mejor! pensamos en más de una ocasión pero así no se disfruta ni se aprende... Si de verdad quieres progresar, lo mejor es comenzar por conocer tu capacidad, a partir de ahí ¡decide que desafíos quieres afrontar! y según te vayas entrenando en ello, estarás listo para ir subiendo de nivel en próximas ocasiones... Empeñarte en demostrar que puedes con la carga superior el primer día lo único que conseguirá es dejarte a cero de energías, con poca motivación y probablemente con alguna lesión incipiente...

¡Cambiar para disfrutar y progresar!

Otra cosa que me está enseñando el entrenamiento es que es fundamental que los disfrutes, entiéndeme, no me refiero a que estés con la sonrisa de oreja a oreja mientras levantas pesas, sino a que, interiormente, sientas satisfacción con lo que estás haciendo, ¡que tu entrenamiento te haga pasar un buen rato, que no se convierta en una penitencia! porque si hay diversión, ¡se aprende una lección! Y para que ese disfrute se mantenga en el tiempo es imprescindible que vayas variando la rutina... ¡Anda, fíjate, como en la vida! Para sentirte feliz en tu propia piel necesitas ir introduciendo cambios cada cierto tiempo, no cuando los demás te lo digan sino cuando el cuerpo te lo pida, es una manera estupenda de romper la rutina física, mental y emocional. Para progresar, es importante variar.

Recuerda: si entrenas e introduces cambios, ¡creces! y eso es lo que te mereces.