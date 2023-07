Relaciones tóxicas o la nueva pandemia

Creo que estamos frente a una nueva pandemia; esta tiene síntomas sutiles y se hace a fuego lento, muy lento. Las previsiones de recuperación, ínfimas, las consecuencias, catastróficas. Hablamos de las relaciones tóxicas.

Una relación tóxica es dejar de ser libre por quererle contigo a toda costa, aunque sus brazos hagan una corona de espinas alrededor de tu cuerpo, eso es la toxicidad. Saber que duele y contamina y decirte que da igual, que está ahí, sobre ti, viendo caer lágrimas de sangre, tocando tus llagas sin ningún tipo de censura y queriendo demostrar que él sabe más de lo que nota en tus entrañas que tú misma, pero está ahí.

Es darte y dejarle tirar la primera piedra mientras tú le das a tu corazón el sonido hueco de un “por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa”.

Es un coche magullado, pero con la ITV nueva porque el motor se ha empeñado en seguir funcionando, tú te has empeñado en seguir funcionando para él, para todos, para nada.

Porque antes de él no eras y sin él puede que no puedas reconocerte, puede que el color de tu pelo o la forma de tus pies cambien si su voz no te dice que son de aquella manera.

Toxicidad destructiva. Una nueva pandemia.