Repunte de la pandemia, muy probable, si hacemos las cosas regular

En Wuhan se realizarán pruebas a toda la población en busca de nuevos contagios. Temen un rebrote. En Corea del Sur pasa lo mismo. Alemania ha tenido que subir la guardia por el aumento de nuevos casos positivos en coronavirus. En España parece que, a muchos, les da lo mismo. Es incomprensible que en China se hagan 11.000.000 de test porque han encontrado 5 casos positivos nuevos y en España, algunas Comunidades Autónomas, quieran pasar de fase teniendo 100 casos nuevos al día de media.

La pandemias siempre fueron iguales. Al principio un absoluto descontrol de la causa. Dos o tres oleadas de diferente intensidad separadas por unos meses. Y con el descubrimiento de la vacuna o de una terapéutica adecuada, control de la situación. Por otra parte, en aquellos países en los que la clase política se dedicó a discutir y a no buscar soluciones, por estar intentado sumar votos, la pandemia fue más larga, más letal. Y los virus tienen cierta tendencia a quedarse.

Estoy harto de recomendar la lectura de «El jinete pálido» puesto que resulta iluminador. Si más de uno hubiera echado un vistazo a esta obra, tal vez, otro gallo nos hubiera cantado. Y leer el nuevo ensayo «Contagio. La evolución de las pandemias» de David Quammen resulta imprescindible para entender de qué va todo esto.

Pues bien, en España, los políticos andan echando carreras. Todos quieren ser los primeros en pasar de fase o, lo que es lo mismo, todos quieren ser los primeros en arriesgar.

Sería una pena que, después del inmenso esfuerzo que se ha realizado por parte de la sociedad española, las prisas nos arrastrasen a un repunte. Y la posibilidad está presente y amenaza. Del mismo modo que han sido los científicos los que han llevado la voz cantante hasta ahora, todo parece indicar que son los políticos los que se están haciendo con los mandos. Y eso, por definición, es malo. Ya veremos. Mientras, asistamos al combate diario de unos contra otros. Y la casa sin barrer.

Dicho esto, he de volver a insistir en que la responsabilidad de los ciudadanos y su libertad deberían ser lo primordial. El Gobierno desea tener a los españoles bajo su cuidado y asegurarse no sé qué cosas. Y eso no puede ser. Con libertad y la información adecuada, los españoles somos capaces de sacar esto adelante. No somos tan memos.