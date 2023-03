Réquiem por un costalero del Soberano

A tus recuerdos y tus sueños, a mi amigo Óscar.

Hoy la bandera de mi alma ondea a media asta. Hoy vuelvo a sentir el crujío frío y seco de la desesperanza y el amargo llanto de tu ausencia, hoy arrastra mi zanco por el suelo racheando tristeza, no tengo fuerzas, hermano, para decirte todo lo que siento, hoy mi corazón no entiende de emociones y sólo busca el lamento, la oración, y el recuerdo del amigo, del compañero, del costalero, de esa maldita realidad que se llama vida, y que a veces te hace plantearte tantas preguntas...

¿Por qué, Señor? Explícame el porqué te estas llevando, en tan breve espacio de tiempo, a tantos hombres buenos, y costaleros, del Soberano, Padre mío.

Te vi llegar, y he tenido que sentir como te vas tan pronto. No puede ser, no me lo creo todavía, hermano.

¿Qué está pasando en el cielo...?

Fue este radiante pasado domingo de Cuaresma, el sol amanecía y presagiaba un día de emociones, era el último ensayo de costaleros de la cuadrilla del Señor del Soberano Poder, siempre es especial, distinto, y diferente, en ese arrabal del Barrio León donde se guardan, y me aguardan, mis sentimientos más deseados entre sus callejuelas y plazas.

Ese último ensayo para la cuadrilla del Señor es el de una jornada festiva, con un recorrido muy tradicional y especial donde visitamos casas de amigos donde paramos “aparcando” el paso y nos atienden con un cariño y un muy helado presente en forma de refrigerio entre abrazos, tertulias, reuniones, y comentarios. Todo está consumado. Sólo queda disfrutar y sentirte costalero. La música suena y abajo todo se convierte en deseo y sueños de un pronto Lunes Santo. Ya los pechos rompen al aire sus camisetas porque no cabe más orgullo. Ya se nota que está llegando la hora y todos estamos metidos en la locura de ese sueño renovado que nos hace sentirnos unos privilegiados, ser los pies del Señor, los pies del Soberano Poder, a sus formas y maneras, porque así se siente aquí, como lo quiso Juan Vizcaya, y como Bienvenido Puelles pusiera el talento del compás para crear e interpretar los sonidos de Las Cigarreras entre izquierdos de ensueños, o costeros largos y recogidos, o tacatacas de inspiración, para que se haga el clamor de todo aquel que contempla, busca y espera, la magia de esta bendita cuadrilla que componen los pies donde reza la leyenda “YO SOY”.

Y así fue, y así lo vivimos. Un día donde ese esqueleto de vigas te hace ver y sentir como pasaba por delante de tus propios ojos la misma muerte pelá en los anteriores ensayos, y como se reconvierte y dulcifica en dulce aroma, que hasta llegas a soñar que tiene el sabor de Guzmán Bejarano y a madera tallada del maestro.

Todo fue mágico, como siempre. Ya Manolito Garduño, timón y guía, bandera y enseña de nuestra cuadrilla, se le nota relajado, ya está el trabajo realizado. Ya solo queda para el capataz lo más difícil, decirle a los nuevos y a los niños, quien se queda, quien entra en la cuadrilla, o quien tiene que volver a esperar un año más para cumplir esos sueños de los que les hablaba.

Y entre ellos esta Óscar jr. que estuvo ensayando en la primera trabajadera del Soberano, el mío, mi palo, con nosotros. Y su padre, Óscar también, costalero del Soberano desde hace más de dos décadas, tenía y mantenía su mayor sueño, que su hijo se convirtiera en su mejor legado allí abajo y cumplir su ilusión. Y se cumplió, vaya si se cumplió. Manolito Garduño nos reunió a la primera trabajadera y habló con él y lo invitó a ser costalero del Señor para el próximo Sábado Santo.