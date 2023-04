Resaca y saturación de creencias

Entre la prudencia y la templanza de no establecer polémica gratuita durante la semana sacra sevillana, me dispongo a toro pasado a establecer análisis formal y razonado en una doble vertiente: por un lado el fenómeno festivo como una extensión y aceleración del espacio habitacional físico hacia un modelo urbano de gigantesca y permanente ludoteca; por otro se enmarca en conexiones sociológicas con un carácter más transversal, en la línea de una pegajosa e invasiva presencia de lo religioso como máximo referente y preocupación del pensamiento colectivo social.

Me centro en lo último con las apariciones (muy apropiada la palabra), de presidentas de comunidad autónoma, alcaldes y aspirantes a presidencia de gobierno, que no titubean ante el llamador del paso de turno, la exaltación mística como representante público o el premio honorífico por normalización y convivencia de creyentes. Añádase grupos escolares que por ley no escrita tienen excursión de capillas (no es adoctrinamiento...para nada), o la exagerada presencia de militares y fuerzas de seguridad como ornamentos anexos en cortejos, o bien protagonizando actos esenciales de las distintas celebraciones, cuando su papel debiera ser esencialmente laico y operativo.

En este sentido es interesante indagar qué religiones se presuponen presentes en nuestra cultura o si por llegada de otras con buena campaña evangelizadora, nutrido grupo de fieles e inspiración sobrenatural, tuvieran que aceptarse nuevas manifestaciones externas. En esas se me antojaba fantasear imagen ilustrativa peculiar, si por ejemplo el sintoísmo tuviera una fuerte implementación en terruño propio, y como sucede en Japón, asistiéramos a festivales relacionados con la fertilidad como Kanamara Matsuri o Hodare Matsuri, que implicaría ver por nuestras calles enormes falos rosas en altares móviles (mikoshi) o penes gigantes de madera tallada sobre los que pueden cabalgar los fieles...daría un penique (y más), por ver a la clase política en dichos menesteres y tendría un interrogante sobre la coexistencia de sensibilidades diversas.

Sonrisas aparte, el hecho de estudio es más serio de lo que parece y a poco que se diseccione la epidermis, el conflicto surge con facilidad: la parodia sobre la Virgen del Rocío por TV3 ha llegado al incidente diplomático entre autonomías y a vueltas con la libertad de expresión versus sentimientos religiosos o identitarios. El susodicho canal sirve de vocero al lamentable independentismo catalán (que he criticado en múltiples ocasiones), pero aparte de un sketch con menos gracia que Calimero con salmonela, se corre peligro de la sobreactuación en la indignación y acabar como con Charlie Hebdo o Salman Rushdie.

La exacerbación de la religiosidad es sintomático de los momentos presentes (no precisamente benévolos), y lo lamento, pero se basa en un pensamiento simple y básico que reporta tranquilidad y despreocupación porque sanea problemas y preguntas vitales en la medida que se piden deseos en el contexto irracional (uso denotativo de la palabra), e indemostrable de la fe...esto es, que lo requerido se otorga o no por la divinidad que corresponda, pero que al no tener ventanilla de reclamación humana o urna para su voto, queda en una aventajada posición para la esfera personal de la incongruencia propia.

En realidad esta dinámica tiene carácter mundial y se está haciendo globalizadora por la contaminación y diversidad de creencias o la potencialidad política de las mismas. Lo altamente preocupante es que si sigue en aumento, cuando vengan tiempos aún peores (que vendrán), el personal seguirá absorto en su espíritu en vez de preocuparle las problemáticas colectivas importantes o la forma lógica de resolverlas. Desde Bolsonaro a Trump pasando por Putin, la ligazón de electorado y religiosidad es una oportunidad de captación que abarca todo el espectro ideológico y varía de lo esperpéntico a lo sutil. Por ejemplificar véase el reciente experimento por peteneras de la ¿predicadora? evangelista colombiana Yadira Maestre, que abriendo la boca de su capacidad milagrera ha hecho palidecer a la directiva del PP por bochorno ajeno, con una rápida y discreta desaparición del testimonio de apoyo. Pero es que apagado el conato de incendio, a Feijóo no se le ocurre mejor frase lapidaria que establecer como nuevo requisito presidencial venir a Sevilla en Semana Santa...le falta añadir bula papal. En cuanto a las izquierdas y pese al tópico, en realidad lleva años de genuflexión al explicar y justificar la religión como línea antropológica (que lo es, pero no únicamente), en una suerte de comprensivas costumbres populares con sesgo de ilusoria bondad universal, a las que añadir la viabilidad falsaria de la coexistencia con otras culturas.

En el panorama concreto de España, la Iglesia Católica sigue siendo reina de privilegios (educativos, económicos, fiscales, representativos, etc.) acrisolados en los acuerdos históricos con la Santa Sede que no hay progresismo falsario que los revierta (de nuevo...integridad por votos). Les siguen evangélicos, judíos y musulmanes en presencia y encaje, amén de “otros espacios reconocidos” como testigos de Jehová, ortodoxos, budistas y mormones. La frontera pantanosa que ya pueda atufar a secta parece referirse al caso de raelianos, Cienciología, Nueva Acrópolis, Moon o Asociación Gnóstica, pero ciertamente se va matizando en función de intereses y opiniones. Bastaría con poner sobre la mesa algunas de las mencionadas como “reconocidas”, el amplio y diverso linaje islámico (Jemaah Islamiya, Salafismo, Hamás...), clásicas vertientes cristianas (Opus Dei, Legionarios de Cristo, Ordo Virignum...), o el fúnebre culto a la Santa Muerte en México y América Latina (comparar con el género de arte visual Vanitas), para que los propios cimientos ministeriales del Registro de Entidades Religiosas quiebren sin remisión.

Al hilo, recordemos que los estados suelen dejar claro en sus constituciones tres posibles categorías: confesional (con una religión oficial específica que bien puede desembocar en teocracia), aconfesional (sin religión concreta pero con preferencias-colaboraciones particulares), y laico (que deja fuera de la institución pública cualquier implicación religiosa). Entre los segundos tenemos nuestro caso, timorato o cómplice de no entrar en el lógico laicismo de los terceros.

Concluyo volviendo a la premisa inicial del texto en la medida que espectáculo masivo y sobredimensión de las creencias son un elemento común de esta época que algunos consideramos un problema o riesgo no calculado, y se aportan pinceladas en forma de cifras para la capital hispalense: 71 hermandades, 10 días de festejos, más de 60.000 nazarenos, unos 100.000 visitantes diarios, más de 4.000 agentes de seguridad,...amplios ingresos para el ámbito privado hostelero y del transporte. Juzgue cada cual intereses y necesidades.

Parafraseando autoría rancia de cierto diario sevillano, los que somos críticos con la hipérbole religiosa y la turistificación-gentrificación de la urbe podremos ser crucificados dialécticamente, pero en realidad, tontucio, tontucio...hay mucho suelto y de diverso calado. En mi caso...mediocre hidalgo agnóstico, hago a duelos y quebrantos, no me caso con la irracionalidad venga a diestra o siniestra, y desde luego sigo teniendo la peligrosa costumbre de usar la razón, la argumentación y el acercamiento a lo tangible, sin que por ello tenga que prescindir de una espiritualidad interna, personal y por supuesto necesaria.